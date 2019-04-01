2019-04-01T18:32:05+03:00
Общество

Ветераны Севастополя могут получить по 7 тысяч рублей к 9 Мая

Эту сумму правительство собирается заплатить всем ветеранам города-героя
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя проработает возможность увеличить выплаты ветеранам города к 75-летию его освобождения до 7 тысяч рублей. Поручение об этом дал лично губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Напомним, к 9 Мая ветераны, которые проживали в Севастополе в период его обороны и освобождения, получат единовременную выплату - по 2,6 тысячи рублей.

Дмитрий Овсянников считает, что эта сумма должна быть значительно выше. Кроме того, считает глава города, будет справедливо, если выплату получат все ветераны города, а не отдельные категории.

- Необходимо выступить с данной инициативой в рамках предстоящей бюджетной сессии и внести соответствующие поправки в бюджет, – отметил Дмитрий Овсянников.

Если Заксобрание города поддержит инициативу правительства, ко Дню Победы по 7 тысяч рублей получат севастопольские ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны с украинскими удостоверениями, жители осажденного Севастополя, а также совершеннолетние узники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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