Погрануправление Крыма и Севастополя отметило пятилетие со дня своего основания

Пограничное Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополя сегодня, 1 апреля, отметило пять лет со дня своего основания.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил ведомство с маленьким юбилеем и особо отметил, что сегодня, учитывая непростую обстановку в соседнем государстве, работа погранслужбы особо важна.

- Благодаря вашей работе мы чувствуем полную безопасность Севастополя. Пограничное управления ФСБ России обеспечивает ее на самом высоком уровне. У нас с вами выстроено взаимодействие, нет сложных вопросов, только решение текущих совместных задач. Это видят все жители города, - отметил Дмитрий Овсянников.

В честь пятилетия Погранслужбы с 29 марта по 2 апреля в Севастополе и городах Крыма проходит информационно-патриотическая акция «Беречь Отчизну - долг, честь!».

Перед жителями с концертом выступает коллектив Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

В рамках акции также проходят митинги и возложение цветов к памятникам и обелискам героев, исполнивших свой долг в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, торжественную клятву принимают новые члены клубов «Юный друг полиции» и кадетских классов, работает консультационный пункт о службе пограничников.

Более того, на месте проведения торжественных мероприятий крымчанам представляют образцы вооружения и техники, которую применяют пограничники.