2019-04-02T17:42:27+03:00
Общество

«Золотой грифон-2019»: Постановку «Мастер и Маргарита» признали лучшей в Крыму

В Симферополе прошла церемония вручения высшей театральной премии
Надежда ДАЦЮК
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Победителей выбрали в 15 номинацияхПобедителей выбрали в 15 номинацияхФото: Виталий ПАРУБОВ
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Театры полуострова на суд строгого жюри представили 20 лучших спектаклей, из которых отбор прошли девять самых достойных постановок - четыре севастопольских и пять крымских. Победителей выбирали в 15 номинациях. Отмечали лучших актеров, режиссеров и сценографов.

В номинации «Самый лучший спектакль» первое место присудили «Мастеру и Маргарите» Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

Награду вручили главному режиссеру спектакля "Мастер и Маргарита" Григорию Лифанову Фото: Виталий ПАРУБОВ

Награду вручили главному режиссеру спектакля "Мастер и Маргарита" Григорию ЛифановуФото: Виталий ПАРУБОВ

- Спектакль масштабный, он идет 3 часа 40 минут. Много действующих лиц, прекрасная работа режиссера Григория Лифанова, художника-сценографа, художника по костюмам. Это сплав усилий всего театра, цехов и артистов. Мы увидели настоящий совместный труд, который превратился в целое шоу, поэтому он занял первое место, - отмечает Юрий Хаджинов, член жюри, председатель Крымского регионального отделения союза театральных деятелей России.

Победа в номинации «Самая лучшая женская роль» досталась актрисе театра «Золотой ключик» в Евпатории Дарине Шарпило.

Победитель в номинации "Самая лучшая женская роль", актриса театра "Золотой ключик" в Евпатории Дарина Шарпило Фото: Виталий ПАРУБОВ

Победитель в номинации "Самая лучшая женская роль", актриса театра "Золотой ключик" в Евпатории Дарина ШарпилоФото: Виталий ПАРУБОВ

- Дарина играет в детском спектакле «Собака». Уникальность этой роли в том, что она не говорит по-человечески, но складывается ощущение, будто она человек. Это именно то актерское мастерство, когда для выражения чувств и эмоций не нужны слова - их полностью заменяют движения, пластика, - отмечает Хаджинов.

Лучшую мужскую роль присудили актеру Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Эльдару Джелилову. В спектакле «Женитьба» он играл Кочкарева.

Лучшую мужскую роль присудили актеру Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Эльдару Джелилову Фото: Виталий ПАРУБОВ

Лучшую мужскую роль присудили актеру Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Эльдару ДжелиловуФото: Виталий ПАРУБОВ

- Артист справился с ролью, я думаю, на 100%. Произошел сплав крымскотатарского национального темперамента и особенностей русской классики 19 века, - рассказал член жюри.

Особо во время церемонии отметили работу художника-сценографа спектакля Крымского академического театра кукол «Море Морем».

- Это уникальная работа Галины Бессинной. Сама изготавливала декорации и кукол. Это сложнейшая техника, поскольку куклы делаются из глины, с растяжками внутри. Смотрится эстетично и живо, - подчеркивает Хаджинов.

«Золотой грифон-2019»: выступление танцевальных групп Фото: Виталий ПАРУБОВ

«Золотой грифон-2019»: выступление танцевальных группФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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