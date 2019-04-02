В Севастополе откроют приют для социально незащищенных горожан

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал идею создания в городе социального приюта для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Концепцию такого социального учреждения главе города предложил региональный уполномоченный по правам человека Павел Буцай.

- Мы проговорили с Павлом Юрьевичем вопрос создания социального приюта в пригороде Севастополя, наметили источники финансирования и дорожную карту его создания, - рассказал Дмитрий Овсянников.

Со своей стороны Павел Буцай отметил, что такой приют остро необходим городу, ведь никто не застрахован от того, чтоб по разным причинам остаться без крыши над головой или социальной поддержки.

- Я рад, что сегодня уже не просто определено место размещения приюта, но и расписана дорожная карта, предусмотрено выделение бюджетных средств на ремонт предлагаемого помещения, - уточнил омбудсмен.

Он также отметил, что на сегодняшний день расширен перечень объектов, куда инвалиды могут доехать на социальном такси.

- Каждый год мы будем увеличивать количество машин, которые будут возить людей в рамках программы «Социальное такси», в этом году мы уже запланировали приобретение новых автомобилей, - анонсировал Павел Буцай.

Омбудсмен добавил, что по-прежнему самыми животрепещущими вопросами для севастопольцев остаются жилищные, экономические, имущественные, а также проблемы местного значения.