2019-04-02T10:51:24+03:00
Общество

Бывшие военные Севастополя смогут оплатить сертификатом квартиру на любом этапе строительства

Ранее они могли покупать жилье в доме, который готов на 70%
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому бывшие украинские военные смогут оплатить квартиры в доме на любой стадии его строительства.

Такое решение поможет сэкономить отставникам значительную сумму, ведь в начале строительства – когда есть только «котлован» - квартира стоит на 20-30% дешевле, да и выбор значительно шире.

- Новый порядок предусматривает возможность приобретения бывшими военнослужащими за счет средств единовременной денежной выплаты жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, независимо от объема выполненных работ. Теперь отставные военные могут покупать жилье на более ранних стадиях строительства, ранее они были ограничены 70% готовностью объекта – это значит, что сертификат можно использовать на приобретение квартиры в любом доме, - разъяснил директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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