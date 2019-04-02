Бывшие военные Севастополя смогут оплатить сертификатом квартиру на любом этапе строительства

Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому бывшие украинские военные смогут оплатить квартиры в доме на любой стадии его строительства.

Такое решение поможет сэкономить отставникам значительную сумму, ведь в начале строительства – когда есть только «котлован» - квартира стоит на 20-30% дешевле, да и выбор значительно шире.

- Новый порядок предусматривает возможность приобретения бывшими военнослужащими за счет средств единовременной денежной выплаты жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, независимо от объема выполненных работ. Теперь отставные военные могут покупать жилье на более ранних стадиях строительства, ранее они были ограничены 70% готовностью объекта – это значит, что сертификат можно использовать на приобретение квартиры в любом доме, - разъяснил директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.