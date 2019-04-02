В Севастополе запустили современную АТС для стационарных телефонов

В Севастополе запустили современную электронную Автоматическая телефонную станцию нового поколения на 5 тысяч номеров.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, новая АТС улучшит качество связи стационарных телефонов и расширит их спектр.

- Старое оборудование занимало весь первый этаж жилого дома на Силаева, 3. Сегодня оно было выведено из эксплуатации, и заработала новая современная телефонная станция. Это первый этап реконструкции сетей, проводимых «Севтелекомом», дальше предстоит замена подстанция на 12 тысяч номеров на улице Надежды Островской, 6. Благодаря этому в течение 2019 года модернизация коснется всего Гагаринского района, – рассказал Дмитрий Овсянников.

До конца года власти планируют продолжить волоконно-оптическую линию связи, которая полностью заменит медную кабельную инфраструктуру.

Первых к новой сети подключат абонентов «Севтелеком» в Гагаринском районе.

Дмитрий Овсянников добавил, что в планах заменить весь парк устаревшего оборудования связи региона на самое современной, позволяющее централизованное управления всеми услугами.

Благодаря этому абонентам Севастополя станут доступны новые услуги стационарной телефонной связи: удержание вызова, переадресация, дополнительный номер телефона, конференцсвязь, звонок по паролю, неполный номер, будильник и режим «не беспокоить».

В конце 2019 года также начнется модернизация сети в Ленинском и Нахимовском районах города, где строительно-монтажные работы планируется завершить в 2021 году.