2019-04-02T16:16:14+03:00
Общество

Овсянников поручил принимать в Севастопольский медколледж в два раза больше студентов

В городе дефицит медицинского персонала, который необходимо заполнить местными кадрами
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил в течение трех лет увеличить прием студентов в Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной до 500 человек в год.

Он напомнил, что на совещании с президентом России Владимиром Путиным и Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой отдельно внимание было заострено на кадровых проблемах в этой области: за четыре года Севастопольский медицинский колледж серьезно не увеличил темпы роста студентов-медиков, притом что в городе дефицит врачей и медсестер.

Глава города, цитируя Веронику Скворцову, отметил, что прием порядка 200 человек – явно недостаточный, и уже в следующем году необходимо принимать на обучение в медколледж 300-400 человек.

- На следующей неделе мы рассмотрим варианты достижения такого результата – это и приведение кабинетов в нормальное состояние, и организация более широкой практики на базе медучреждений Севастополя, по сути, переноса туда части образовательного процесса, – рассказал губернатор Севастополя.

По его мнению, имея большой спрос на медицинский персонал в Севастополе, больницы должны работать в формате целевого заказа, чтобы выпускники могли сразу же трудоустроиться на вакантную должность.

- Планируем прирост поступающих на 100 человек каждый год. Конкурс у нас всегда есть – 2-3 человека на место. Данные специальности пользуются популярностью среди молодежи нашего города. До 80% выпускников работают в медицинских организациях Севастополя, в основном – это подстанции скрой помощи, – сообщила директор колледжа Ольга Серебренникова.

На сегодняшний день в колледже готовят студентов по 3 направлениям: сестринское дело, лечебное дело и акушерское дело – всего 37 групп из 796 человек, из них более 600 – на бюджетной форме обучения. В 2019 году планируется выпустить 195 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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