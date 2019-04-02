2019-04-02T17:50:18+03:00
Общество

Заксобрание Севастополя лишило ветеранов города повышенных доплат к 9 Мая

Парламентарии также отклонили правки в бюджет, касающиеся реконструкции Парка победы и доплат педагогам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба Законодательного собрания СевастополяФото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя
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Законодательное собрание Севастополя на сегодняшней сессии отклонили правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету касались трех важных для города и его жителей статей расходов: финансирование реконструкции Парка Победы, доплаты учителям за переподготовку и повышение квалификации, а также расширение категорий ветеранов, которые ко Дню Победы получат повышенные выплаты.

Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев считает такое голосование неуважением части депутатов жителей города, а особенно ветеранов.

- Они (депутаты, - ред.) сорвали завершение реконструкции Парка Победы к предстоящему Дню Победы и 75-летию освобождения Севастополя. Персональная ответственность за срыв этого проекта с сегодняшнего дня лежит на депутатах, контролируемых олигархом Чалым, - сказал вице губернатор. - Во-вторых, эти депутаты лишили наших учителей доплат за профессиональную переподготовку. Свыше 5 тысяч севастопольских учителей будут лишены этой выплаты – это тоже персональная вина депутатов-часлитов.

Но самым бесчеловечным и циничным решением, по мнению Ильи Пономарева, стало голосование за повышенные выплаты к 9 Мая лишь одной категории ветеранов — жителям осажденного Севастополя.

- «Чалисты поделили севастопольских ветеранов на людей разного сорта. Правительство предлагало: в честь 75-летия освобождения города поддержать всех ветеранов! Более 8 тысяч наших ветеранов будут лишены повышенной выплаты. Думаю, севастопольцы сами дадут оценку таким депутатам и их делам, - заключил Илья Пономарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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