2019-04-10T16:12:18+03:00
Общество

В севастопольском парке "Учкуевка" откроют бюро экскурсий и оборудуют зоны для мангалов

Рассматривается возможность установки пункта велопроката
Анастасия ЖУКОВА
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В правительстве обсудили благоустройство парка "Учкуевка". Фото: пресс-служба правительства СевастополяВ правительстве обсудили благоустройство парка "Учкуевка". Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В севастопольском парке "Учкуевка" оборудуют четыре зоны для предпринимательской деятельности - входную группу с летней террасой и павильонами, центральную площадь с теневыми навесами, кафе и видовую площадку, а также павильон проката и событийную зону.

Представители местного бизнеса обсудили концепцию благоустройства с чиновниками.

- У предпринимателей есть заинтересованность в ведении бизнеса на территории парка. При обсуждении мы стали исходить из того, какая будет посещаемость парка. Важным моментом в ходе обсуждения стало то, что, когда стали считать посадочные места объектов торговли, исходя из отведенной площади, сколько на той или иной площади можно разместить объектов торговли, пришли к выводу, что, нужно разделять места на разнообразные зоны и не отдавать одну зону в одни руки, - сказал Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Участники предложили организовать дополнительную лоточную торговлю, сочетающуюся с концепцией сквера. Во входной группе планируется разместить точки по продаже мороженого, соков и воды, а также сувениров. Там же откроется бюро экскурсий и информационный центр.

Рассматривается возможность размещения на территории парка пунктов велопроката.

- Жители хотят видеть привычные условия отдыха, но не всегда это пожаробезопасно, поэтому мы сегодня обсудили, как может работать бизнес в этих условиях с учетом того, что жители хотят сами прийти и устроить пикник, используя специально оборудованные мангалы, - отметил Тарасов.

Михаил Тарасов подчеркнул, что после завершения работ по благоустройству парка, обслуживать его территорию будет ГБУ "Парки и скверы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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