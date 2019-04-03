2019-04-03T10:57:35+03:00
Общество

Масштабный проект развития Балаклавской бухты привлечет 10 млрд частных инвестиций

Этот проект создаст более 1600 новых рабочих мест для севастопольцев
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Приоритетный проект «Гражданское развитие Балаклавской бухты города Севастополя как международного центра туризма» привлечет частные инвестиции на сумму не менее 10 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать более 1600 рабочих мест для севастопольцев.

По словам руководителя проекта Марии Литовко, развитие Балаклавской бухты значительно увеличит турпоток в муниципальный округ: ожидается, что количество экскурсантов-однодневок возрастет до 1 млн человек в год. При этом авторы проекта рассчитывают, что в год в гостиницах Балаклавы будут останавливаться более 400 тысяч туристов.

- Среди задач - увеличение туристического потока и его диверсификация. Сейчас количество экскурсантов в три раза превышает количество туристов, остающихся на ночевку. Наша задача путем создания новых объектов размещения изменит эту тенденцию, – отметила Мария Литовко.

В рамках проекта планируется создать комфортную городскую среду с развитой транспортной инфраструктурой, Балаклавский рекреационно-туристического кластер, а также кластера круизного и яхтенного туризма.

- На территории Балаклавского муниципального округа находится значительное число туристически привлекательных объектов. В том числе и площадка исторического парка «Федюхиных высот», и будущего ландшафтно-парка досуга и Спорта «У горы Гасфорта», – уточнила Мария Литовко.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников намерен в ближайшее время обратиться к Министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением изыскать средства на реконструкцию входной группы в Балаклавский подземный музей фортификационных сооружений.

- Предполагается реконструкция входной группы музея. С учетом того, что у нас уже ведутся работы по проектированию, необходимо, чтобы к началу строительно-монтажных работ были приняты все решения по обустройству входной группы музея, – подчеркнул глава города.

Кроме того, Дмитрий Овсянников поручил Марии Литовко совместно с профильными ведомствами правительства Севастополя разработать событийную повестку Балаклавы, которая была бы привлекательной для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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