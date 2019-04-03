Масштабный проект развития Балаклавской бухты привлечет 10 млрд частных инвестиций

Приоритетный проект «Гражданское развитие Балаклавской бухты города Севастополя как международного центра туризма» привлечет частные инвестиции на сумму не менее 10 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать более 1600 рабочих мест для севастопольцев.

По словам руководителя проекта Марии Литовко, развитие Балаклавской бухты значительно увеличит турпоток в муниципальный округ: ожидается, что количество экскурсантов-однодневок возрастет до 1 млн человек в год. При этом авторы проекта рассчитывают, что в год в гостиницах Балаклавы будут останавливаться более 400 тысяч туристов.

- Среди задач - увеличение туристического потока и его диверсификация. Сейчас количество экскурсантов в три раза превышает количество туристов, остающихся на ночевку. Наша задача путем создания новых объектов размещения изменит эту тенденцию, – отметила Мария Литовко.

В рамках проекта планируется создать комфортную городскую среду с развитой транспортной инфраструктурой, Балаклавский рекреационно-туристического кластер, а также кластера круизного и яхтенного туризма.

- На территории Балаклавского муниципального округа находится значительное число туристически привлекательных объектов. В том числе и площадка исторического парка «Федюхиных высот», и будущего ландшафтно-парка досуга и Спорта «У горы Гасфорта», – уточнила Мария Литовко.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников намерен в ближайшее время обратиться к Министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением изыскать средства на реконструкцию входной группы в Балаклавский подземный музей фортификационных сооружений.

- Предполагается реконструкция входной группы музея. С учетом того, что у нас уже ведутся работы по проектированию, необходимо, чтобы к началу строительно-монтажных работ были приняты все решения по обустройству входной группы музея, – подчеркнул глава города.

Кроме того, Дмитрий Овсянников поручил Марии Литовко совместно с профильными ведомствами правительства Севастополя разработать событийную повестку Балаклавы, которая была бы привлекательной для туристов.