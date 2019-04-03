Кощунство и издевательство: В Севастопольском горкоме КПРФ отреагировали на лишение ветеранов повышенных выплат

Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко крайне возмутился решением депутатов Заксобрания города отклонить правки в бюджет, которые тем самым лишили 8 тысяч ветеранов повышенной выплаты к 75-летию освобождения города от фашистов.

- Нет предела моему возмущению! Я вчера присутствовал на заседании правительства. До этого мы неоднократно обращались в органы власти Севастополя с просьбой достойно отметить 75-летие освобождение города. К сожалению, большинство ветеранов до очередного юбилея не доживут, так давайте сделаем для них праздник, - рассказал в интервью Информационному телеканалу Севастополя Василий Пархоменко.

Напомним, 2 апреля Законодательное собрание Севастополя сессии отклонило правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету касались трех важных для города и его жителей статей расходов: финансирование реконструкции Парка Победы, доплаты учителям за переподготовку и повышение квалификации, а также расширение категорий ветеранов, которые ко Дню Победы получат повышенные выплаты.

По словам первого секретаря Горкома КПРФ, правительство изыскало необходимые средства для доплаты всем ветеранам и он сам был уверен, что парламент города примет правки в бюджет.

- То, что произошло, что группа депутатов заблокировала решение, лишив тысячи ветеранов возможности получить это скромное вознаграждение, с моей точки зрения, иначе как кощунством, назвать нельзя. Как это назвать? Издевательством над старшим поколением, над теми, кто прошел тяготы войны, - возмутился Василий Пархоменко.

Он уверен, что такое решение депутатов не останется без внимания севастопольцев, а сам состав Законодательного собрания города должен быть полностью обновлен на предстоящих выборах.