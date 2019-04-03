2019-04-03T13:47:35+03:00
Общество

Кощунство и издевательство: В Севастопольском горкоме КПРФ отреагировали на лишение ветеранов повышенных выплат

Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко крайне возмущен решением Заксобрания города
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: Василий Пархоменко/Фото: Информационный телеканал СевастополяФото: Василий Пархоменко/Фото: Информационный телеканал Севастополя
Изменить размер текста:

Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко крайне возмутился решением депутатов Заксобрания города отклонить правки в бюджет, которые тем самым лишили 8 тысяч ветеранов повышенной выплаты к 75-летию освобождения города от фашистов.

- Нет предела моему возмущению! Я вчера присутствовал на заседании правительства. До этого мы неоднократно обращались в органы власти Севастополя с просьбой достойно отметить 75-летие освобождение города. К сожалению, большинство ветеранов до очередного юбилея не доживут, так давайте сделаем для них праздник, - рассказал в интервью Информационному телеканалу Севастополя Василий Пархоменко.

Напомним, 2 апреля Законодательное собрание Севастополя сессии отклонило правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету касались трех важных для города и его жителей статей расходов: финансирование реконструкции Парка Победы, доплаты учителям за переподготовку и повышение квалификации, а также расширение категорий ветеранов, которые ко Дню Победы получат повышенные выплаты.

По словам первого секретаря Горкома КПРФ, правительство изыскало необходимые средства для доплаты всем ветеранам и он сам был уверен, что парламент города примет правки в бюджет.

- То, что произошло, что группа депутатов заблокировала решение, лишив тысячи ветеранов возможности получить это скромное вознаграждение, с моей точки зрения, иначе как кощунством, назвать нельзя. Как это назвать? Издевательством над старшим поколением, над теми, кто прошел тяготы войны, - возмутился Василий Пархоменко.

Он уверен, что такое решение депутатов не останется без внимания севастопольцев, а сам состав Законодательного собрания города должен быть полностью обновлен на предстоящих выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Севастополя дал чиновникам срок до 10 мая, чтобы закончить два важных транспортных объекта в городе
Если к этой дате не отремонтируют улицу Симоняна и не откроют парковку вблизи Свято-Георгиевского монастыря, вице-премьер по транспорту и директор профильного департамента лишатся работы
Новости 24
В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта
Какие улицы в Симферополе 4 апреля останутся без света
В Севастополе закрыли размещенную на высоковольтной линии ярмарку
В Симферополе в Доме кино снова откроют кинотеатр
На цветочном балу в Никитском саду покажут 96 новых сортов тюльпанов
"Сохраняйте спокойствие": В Крыму 4 апреля завоют сирены
Пограничники задержали украинца, который второй раз попытался незаконно попасть в Крым
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя «уничтожил» ракетой самолет-бомбардировщик
В Севастополе парень ограбил магазин ради подруги: Схватил косметику с прилавка, а охрану запугал канцелярским ножом
Осенью в Севастополе откроется первая часть военно-исторического парка «Федюхины высоты»
Крымчанину за хранение боеприпасов грозит 5 лет лишения свободы
Полиция задержала симферопольца, который незаконно хранил порох
В Симферополе 3 апреля свет отключат на 17 улицах
В Крыму убийце таксиста дали 18 лет колонии строгого режима
В аэропорту «Симферополь» мужчина украл у пассажирки часы за 146 тысяч рублей
Феодосийских чиновников подозревают в получении взятки в 2,5 тысячи долларов
Упала и сломала ногу: В пещерном городе Чуфут-Кале травмировалась женщина
В Крыму отменили социальную норму потребления электричества
В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам