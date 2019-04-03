2019-04-03T17:15:14+03:00
Общество

Общественники Севастополя обвинили Заксобрание города в саботаже реконструкции Парка Победы

По мнению главы организации «Наш Севастополь», к 9 Мая парк может не открыться
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова считает, что часть депутатов Законодательного собрания города намеренно саботируют реконструкцию Парка Победы.

Напомним, 2 апреля Законодательное собрание Севастополя сессии отклонило правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету касались трех важных для города и его жителей статей расходов: финансирование реконструкции Парка Победы, доплаты учителям за переподготовку и повышение квалификации, а также расширение категорий ветеранов, которые ко Дню Победы получат повышенные выплаты.

- Я ожидала, что часть депутатов Законодательного собрания не позволит провести поправки правительства, которые предусматривали выделение средств на окончание работ по реконструкции парка Победы. (…) С моей точки зрения, часть депутатов, подконтрольных Алексею Чалому, по сути дела учинила саботаж окончанию работ, - цитирует Ольгу Дронову Информационный канал Севастополя.

Она подчеркнула, что все жители Севастополя ждут торжественного открытия парка, но «благодаря» группе депутатов местного парламента деньги из бюджета на окончание работ не выделят.

- Худший вариант развития событий: Парк Победы к 9 Мая не откроется. Лучший — на себя затраты возьмёт подрядчик в счёт возмещение этих средств в будущем, - заключила Ольга Дронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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