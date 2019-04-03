Ветеранский протест: Севастопольскй Союз советских офицеров намерен пикетировать Заксобрание города

Решение Законодательного собрания отказать в повышенной выплате к 9 Мая всем категориям ветеранов, кроме одной, не на шутку возмутило ветеранскую общественность города.

Напомним, 2 апреля Законодательное собрание Севастополя отклонило правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету, в частности, расширяли категории ветеранов, которые должны были получить ко Дню Победы повышенную выплату — 7 тысяч рублей. Но парламент отклонил предложение правительство и проголосовал за повышенную выплату только жителям осажденного Севастополя. Таким образом, более 8 тысяч ветеранов города остались обделенными.

Сегодня, 3 апреля, защитники Родины от фашизма собрались в городском Доме ветеранов, чтобы обсудить это решение парламента.

- Сразу, как только люди узнали о случившемся, ветераны начали звонить в нашу организацию. Они хотели узнать, как это случилось, почему их обидели? В каждом звонке была обида. Как же так? Правительство нам дает деньги, а Законодательное собрание — не дает. Почему это происходит? - спрашивает заместитель председателя Севастопольской городской общественной организации ветеранов Елена Жукова.

Они твердо уверена, что Заксобрание обязано собрать внеочередное пленарное заседание и одобрить решение о премировании всех ветеранов.

Куда более решительные меры предложил председатель Севастопольского Союза советских офицеров Борис Френтий — эта организация готова выйти на пикет против Законодательного собрания.

- Мы, Союз советских офицеров, крайне возмущены решением Законодательного собрания отклонить предложения правительства о том, чтобы выделили деньги на ветеранов. Мы требуем в течение сегодняшнего дня решить этот вопрос, иначе завтра мы готовим пикет и призываем всех ветеранов присоединиться к нам, – заявил он.

Директор Дома ветеранов Константин Генсировский предложил отложить пикет на некоторое время, чтобы парламент смог пересмотреть свое решение.