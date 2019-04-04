Реконструкция парка в Учкуевке начнется уже в мае

Реконструкция парка «Учкуевка» в Севастополе начнется уже в мае текущего года, а завершить работы планируется до конца года. Об этом рассказал директор Департамента городского хозяйства города Михаил Тарасов в ходе расширенного заседания Общественного совета.

- Работы планируется начать в мае. Уже есть понимание того, что необходимо реализовать на этой территории. Более того, есть четкое понимание, что до конца года парк будет открыт. Я уверен, что здесь создадут именно такой парк, каким его хотят видеть местные жители, - рассказал Михаил Тарасов.

Напомним, концепция парка формировалась на основе предложений местных жителей на публичных слушаниях еще в 2016 году. В частности, по проекту парк будет поделен на несколько зон: парковую, центральную и предпляжную зоны, включающие в себя основной (центральный) маршрут, детский и спортивный маршруты.

Согласно проекту на территории парка разместят современные и удобные пешеходные дорожки, велодорожки, скейтпарк, памп-трек, спортивные, детские, смотровые событийные площадки со сценой и амфитеатором, зоны для пикников, артобъектов, а также павильоны и навесы, парковка и туалеты, зона для выгула собак.

Проект также предусматривает не только сохранение существующих деревьев, но и дополнительное озеленение парка.

Михаил Тарасов отметил, что в ходе заседания Общественного совета его участники подготовили замечания и корректировки концепций – большинство из них обязательно учтет архитектурное бюро.

Также руководитель Департамента городского хозяйства сообщил, что 6 апреля на территории парка состоится субботник, в рамках которого все желающие смогут ознакомится с концепцией благоустройства парка и внести свои предложения.

Напомним, Наблюдательный общественный совет при при Департаменте городского хозяйства Севастополя был специально создан для контроля за ходом работ и внесения предложений – в этот орган вошли общественники, представители молодежных и ветеранских организаций, ассоциации предпринимателей Северной стороны, активные местные жители.