Севастополь вошел в ТОП-5 популярных городов для туристов на 9 Мая

Севастополь вошел в ТОП-5 популярных городов-героев и городов воинской славы в России для путешествия на 9 Мая.

В пятерку также вошли крымская Феодосия, Анапа в Краснодарском крае, а также Москва и Санкт-Петербург.

- В этих городах туристов в День Победы привлекают военные парады и праздничные салюты. За проживание в городах-героях и городах воинской славы в майские праздники туристы заплатят от 1,4 до 3,1 тысячи рублей в сутки, - сообщает российский сайт бронирования отелей Tvil.ru.

В частности, за сутки проживания в Севастополе в среднем турист заплатит 2,7 тысячи рублей, в Феодосии – 2,1 тысячи, Анапе – 1,4 тысячи, Москве – 2,7 тысячи, а дороже всего обойдется проживание в отеле Санкт-Петербурга - 3,1 тысячи.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания на майские праздники 2019 года.