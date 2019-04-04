2019-04-04T12:40:51+03:00
Общество

Севастополь вошел в ТОП-5 популярных городов для туристов на 9 Мая

В пятерке оказались Феодосия, Анапа, а также Москва и Санкт-Петербург
Степан ОСТИНОВ
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За сутки проживания в Севастополе в среднем турист заплатит 2,7 тысячи рублей.За сутки проживания в Севастополе в среднем турист заплатит 2,7 тысячи рублей.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Севастополь вошел в ТОП-5 популярных городов-героев и городов воинской славы в России для путешествия на 9 Мая.

В пятерку также вошли крымская Феодосия, Анапа в Краснодарском крае, а также Москва и Санкт-Петербург.

- В этих городах туристов в День Победы привлекают военные парады и праздничные салюты. За проживание в городах-героях и городах воинской славы в майские праздники туристы заплатят от 1,4 до 3,1 тысячи рублей в сутки, - сообщает российский сайт бронирования отелей Tvil.ru.

В частности, за сутки проживания в Севастополе в среднем турист заплатит 2,7 тысячи рублей, в Феодосии – 2,1 тысячи, Анапе – 1,4 тысячи, Москве – 2,7 тысячи, а дороже всего обойдется проживание в отеле Санкт-Петербурга - 3,1 тысячи.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания на майские праздники 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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