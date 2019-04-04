Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван снизить число ДТП в Севастополе

Главным результатом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе должно стать снижение ДТП на дорогах города, рассказал глава региона Дмитрий Овсянников.

Севастополь принимает участие в проекте с текущего года по 2024-й.

- Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» фиксирует стартовую ситуацию на 2018 год. Необходимо разработать действенные механизмы для сокращения мест концентрации ДТП, смертности в результате дорожных происшествий, создавать удобную и доступную транспортную инфраструктуру. Безусловной целью является нулевой показатель смерности, - отметил Дмитрий Овсянников.

По словам директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова, сейчас в Севастополе уже реализуется нацпроект.

- На сегодняшний день введены в эксплуатацию 2 объекта ремонта – подъезд к п. Солнечное и ул. Севастопольская. Также «Севавтодор» выполняет ремонт на 8 улицах - Каманина, Александера, Вакуленчука, на проезде ул. Вакуленчука – Технопарк «Маяк», по ул. Ялтинская, Ракетная, Спартаковская и по дороге Севастополь-Инкерман, – проинформировал Евгений Исаков.

Напомним, сейчас в севастопольском регионе только 37% дорог соответствуют нормативам, а 42 км дорог и вовсе перегружены.