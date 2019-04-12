Разбойник украл из букмекерской конторы в Симферополе 153 тысячи рублей
Ночью букмекерская контора в Симферополе практически пустовала. К большому сожалению администратора, очереди из желающих сделать ставки на спорт не было.
Заскучать сотрудники не успели: в зал зашел клиент.
- Здравствуйте! - учтиво кивнул администратор, но вместо ответной любезности гость вытащил пистолет.
- Давай деньги! - рыкнул он и приставил пистолет ко лбу перепуганного сотрудника букмекерской конторы.
Кассир решил не спорить и вытащил всю выручку - 153 тысячи рублей. Получив желаемое, преступник скрылся, а работники стали сразу звонить в полицию.
Ворвался с пистолетом: Нападение на букмекеров в Симферополе.Видео с камеры наблюдения. Предоставлено МВД по РК
Оперативники уголовного розыска нашли и задержали любителя размахивать огнестрельным оружием. Им оказался 29-летний симферополец, до этого проблем с законом не имел.
- Сотрудниками полиции по месту жительства подозреваемого был произведен обыск, в ходе которого изъято вещественные доказательства причастности молодого человека к разбою, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - Подозреваемого опознали свидетели совершения преступления, в том числе охранник, кассир и администратор зала.
Симферопольский суд отправил задержанного под арест.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Жителю крымской столицы грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.
КСТАТИ
Недавно в Симферополе произошло подобное дерзкое ограбление. Жертвами стали сотрудницы отделения микрозаймов. Отчаянный преступник едва не сжег заживо двух молодых девушек.
- В полшестого вечера, когда мы уже собирались домой, в офис вбегает мужчина: на голову наброшен капюшон, а на лице медицинская маска. Он матерится и орет: "Деньги отдавайте!" и давай нас обливать какой-то жидкостью, как потом выяснилось, для розжига костров. У меня волосы, вся блузка мокрые и пахнут спиртом. А он достает спички: "Сейчас я вас подожгу!" - рассказала пострадавшая "Комсомольской правде - Крым". - Если бы он чиркнул спичкой, то мы бы заполыхали!
Девушки отдали ему все наличные деньги. Правда, выручка оказалась намного скромнее, чем у грабителя, наведавшегося в букмекерскую контору, - всего 4 тысячи рублей.
Интересно, что потом грабитель планировал наведаться к букмекерам - но уже в качестве добропорядочного клиента. Выяснилось, что он регулярно делал ставки и проигрывал.
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ИСТОЧНИК KP.RU