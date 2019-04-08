Пассажиру стало плохо: В аэропорту "Симферополь" экстренно сел самолет

В Симферополе экстренно приземлился самолет рейса 1645 авиакомпании «Аэрофлот», следующий в Москву.

- В 11.09 самолет вылетел из Симферополя, но уже в 11.34 он экстренно вернулся в аэропорт вылета, потому что одному пассажиру стало плохо при взлете, - сообщил КП-Крым директор аэропорта «Симферополь» по PR и GR Игорь Лаптев.

Он отметил, что решение вернуться в аэропорт принял командир борта. Ни пассажиры, ни члены экипажа не смогли улучшить состояние пострадавшего, ему становилось только хуже.

Как только самолет приземлился, пострадавшего передали в руки медиков аэропорта, которые оказали первую помощь. Затем пассажира отправили на карете «скорой помощи» в одну из городских больниц.

- Самолет скоро снова отправится в Москву, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Напомним, в декабре певец по призванию и врач по образованию Александр Розенбаум спас пассажирку на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь. Женщина потеряла сознание. Певец оказал женщине первую медицинскую помощь и привел пассажирку в чувство. Оказалось, что жительница Севастополя Ольга Богданова сильно перенервничала перед посадкой в самолет. Из-за врожденного порока сердца у нее сильно подскочило давление, а Розенбаум вовремя оказался рядом.

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