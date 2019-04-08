На обследование оползня в районе мыса Толстый в Севастополе выделят больше 4 миллионов рублей

Правительство Севастополя выделит 4 миллиона 250 тысяч рублей для обследования оползневой зоны в районе мыса Толстый, где летом прошлого года в обрыв рухнул дом.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, деньги выделят из резервного фонда правительства города по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова, постановление принято в ходе заседания 8 апреля.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Владимир Татарчук отметил, что оползень в районе мыса Толстый активизировался из-за безответственной строительной и хозяйственной деятельности.

- Нужно провести инженерно-геологические изыскания для получения заключения о возможности выполнения противооползневых мероприятий, и выработки дальнейших решений, - сообщил Татарчук.

Также, по его словам, было принято решение ограничить хозяйственную деятельность в садоводческих товариществах «Парус» и «Лесовод», которые находятся в оползневой зоне.

Там находится 342 участка, 152 из которых не зарегистрированы. Также по итогам работы специально созданной межведомственной рабочей комиссии установлено, что 90% капитальных строений в садовых товариществах не имеют правоустанавливающих документов. Сползти в пропасть могут 33 участка, на 25 из них расположены гостевые дома и отели. Между тем, основное целевое назначение участков – садоводство.

Напомним, летом 2018 года в районе мыса Толстый произошел обвал грунта. В овраг рухнула баня.

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