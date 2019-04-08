В Севастополе на мысе Хрустальный хотят создать культурно-образовательный кластер

В Севастополе в пятницу обсудят вопрос создания и функционирования культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, 12 апреля пройдут общественные слушания.

В создании уникального культурного кластера поучаствуют Государственная Третьяковская галерея, Высшая школа музыкального и театрального искусства.

В правительстве Севастополя надеются, что музейный комплекс станет точкой притяжения российских и зарубежных артистов и улучшит экономическую ситуацию города-героя.

Благодаря созданию комплекса сотни талантливых детей Севастополя и Крыма смогут получить образование мирового уровня, востребованное как в России, так и за рубежом. Им будут доступно обучение у лучших педагогов по хореографическим и музыкальным дисциплинам.

В зале Севастопольского Академического театра танца имени Вадима Елизарова в рамках общественных слушаний всемирно известный артист балета, премьер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Сергей Полунин и главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецова проведут открытый мастер-класс для воспитанников севастопольских хореографических студий.