2019-04-08T18:01:40+03:00
Общество

Ветераны Севастополя получат до 15 тысяч рублей ко Дню Победы

Соответствующее постановление приняло правительство города-героя
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Севастопольским ветеранам войны и приравненным к ним категориям граждан выплатят от 7 до 15 тысяч рублей в честь празднования Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Севастополя от фашистов. Соответствующее постановление приняло правительство города-героя.

Ранее по поручению Губернатора Севастополя в поправках к закону о бюджете, предложенных Правительством в ходе прошедшего 2 апреля заседания Законодательного Собрания, были предусмотрены единоразовые выплаты ко Дню Победы для всех севастопольских ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Но депутаты не приняли предложение Правительства Севастополя, ограничившись выплатами только одной категории - жителям осажденного Севастополя. Это решение и возмутило ветеранское сообщество города.

- Дело не в деньгах, дело в отношении. Наши ветераны и так привыкли жить очень скромно. Это пожилые люди, они ждут внимания со стороны города, особенно в преддверии такого святого праздника, - обратился к губернатору города Дмитрию Овсянникову председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов, контр-адмирал Сергей Рыбак.

В свою очередь, губернатор заверил, что все ветераны получат выплаты в срок, также к 9 мая будет открыта главная аллея Парка Победы.

- Я гарантирую, что все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получат выплаты к 9 мая единовременные выплаты в размере от 7 до 15 тысяч рублей, - сообщил Овсянников.

Напомним, представители севастопольской ветеранской организации провели пикет под зданием Законодательного собрания и выразили свое недовольство по поводу выплат ко Дню Победы только одной категории – жителям освобожденного Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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