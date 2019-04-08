2019-04-08T18:37:31+03:00
Общество

В ближайшее время Севморпорт передадут в федеральную собственность

В конце прошлой недели в Москве прошло совещание по этому поводу
Надежда ДАЦЮК
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До 15 апреля в правительство РФ будут представлены совместные предложения правительства Севастополя и МинтрансаДо 15 апреля в правительство РФ будут представлены совместные предложения правительства Севастополя и МинтрансаФото: Надежда ДАЦЮК
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ГУП «Севастопольский морской порт» планируют передать в федеральную собственность.

- В ближайшей перспективе будет проведена передача порта в федеральную собственность, что обеспечит его загрузку, - сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, передача порта - процесс небыстрый, но на стабильности работы предприятия это никак не отразится.

Генеральный директор ГУП «Севастопольский морской порт» Валерий Скляров отметил, что сейчас порт практически стал безубыточным предприятием, и вышел на уровень дохода в 40 миллионов рублей в месяц.

- Проведена договорная работа, в том числе с зарубежными контрагентами. Уже совершен седьмой судозаход (в Севастопольский порт) под иностранным флагом, - уточнил Скляров.

В конце прошлой недели в Москве прошло совещание относительно дальнейшей судьбы Севастопольского морпорта.

- Результатом этой работы стала подготовка мероприятий по передаче порта в федеральную собственность, формирование соответствующей рабочей группы. Правительство Севастополя обеспечило кадастровый учет и государственную регистрацию прав на здания, сооружения и земельные участки. Это один из основных этапов передачи имущественного комплекса порта в федеральную собственность, - уточнил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.

До 15 апреля в правительство РФ будут представлены совместные предложения правительства Севастополя и Минтранса по этому вопросу.

Напомним, передать Севморпорт в федеральную собственность в марте предложил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, докладывая Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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