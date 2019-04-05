2019-04-05T12:59:22+03:00
Общество

На радость жильцам: В Севастополе введут в эксплуатацию еще одну многоэтажку

Через неделю застройщик получит разрешительную документацию на третий корпус ЖСК «Доступное жилье»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительсва СевастополяФото: пресс-служба правительсва Севастополя
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В Севастополе власти продолжают наводить порядок с в жилищной сфере – третий корпус проблемного ЖСК «Доступное жилье» на 297 квартир на проспекте Античный введут в эксплуатацию в течении недели.

С жителями и застройщиком лично встретился губернатор города Дмитрий Овсянников. Он напомнил, что в 2014 году был 71 дом, построенный с нарушениями законодательства – сейчас 41 из них уже введены в эксплуатацию, при этом по 5 многоэтажкам решения приняты в последние месяцы.

- Проблемы везде одинаковые – невыполнение требований градостроительного проектирования, отсутствие парковки и должного благоустройства в соответствии с проектом. Условием ввода в эксплуатацию этого дома было строительство паркинга на 350 мест. Мы пошли навстречу жителям и изменили требования к застройщику: дали возможность достроить паркинг до конца года, и приняли решение ввести дом уже сейчас – в течении следующей недели, - сообщил Дмитрий Овсянников.

Застройщик ЖСК ООО «Еврофутур-Крым» не раз обращался в правительство Севастополя за разрешением на ввод в эксплуатацию жилых домов по адресу проспект Античный, 26 – корпус №3 и №4. Специальная комиссия вывила ряд нарушений и дала время не их устранение.

Застройщик исправил все нарушения по корпусу №3. Ту же процедуру нужно пройти и по корпусу №4 – решение о вводе в эксплуатацию этого объекта правительство примет через неделю.

Глава города напомнил, что для содействия в решении проблем пайщиков и дольщиков 1 апреля 2019 года правительство Севастополя приняло постановление, упрощающее процедуру ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных еще по украинским разрешительным документам.

С начала года в городе был введен в эксплуатацию многоквартирный дом ЖСК «Летчики». Аналогичным образом развивается ситуация с ЖК «Престиж», ЖСК «Геракл» и ЖК «Корабел». Каждый из объектов глава города посетил лично, чтобы пообщаться с жителями и представителями компаний-застройщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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