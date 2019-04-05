Вопреки парламенту: Все ветераны Севастополя получат повышенную выплату к 9 Мая

Все категории ветеранов Севастополя получат выплату в 7 тысяч рублей ко Дню Победы и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков – вне зависимости от решения Законодательного собрания. Об этом сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Повышенную выплату своевременно и в полном объеме перечислят 9,7 тысячам ветеранов всех категорий.

- Это решение будет принято уже без участия депутатов, без их воли и желания. Одним ветеранам дать, другим не дать, разделить ветеранов на людей «первого» и «второго сорта» – это кощунственно и недопустимо. Уже в понедельник мы примем все необходимые решения, и наши многоуважаемые ветераны получат свои выплаты. Хочу подчеркнуть, что речь идет не просто о деньгах, которые ни для кого лишними не будут, естественно, речь идет о заботе, об уважении по отношению к людям, которые дали нам сегодня право жить под мирным небом, – заявил Дмитрий Овсянников

Напомним, 2 апреля Законодательное собрание Севастополя отклонило правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету, в частности, расширяли категории ветеранов, которые должны были получить ко Дню Победы повышенную выплату — 7 тысяч рублей. Но парламент отклонил предложение правительство и проголосовал за повышенную выплату только жителям осажденного Севастополя. Таким образом, более 8 тысяч ветеранов города остались обделенными.

Это решение возмутило ветеранскую общественность – Союз советских офицеров был готов даже пикетировать местный парламент.