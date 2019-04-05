2019-04-05T16:30:59+03:00
Общество

Несмотря на преграды: Центральную аллею Парка Победы откроют к 9 Мая

Сейчас парк готов на 85%
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Центральная аллея Парка Победы будет открыта в срок – к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Губернатор города Дмитрий Овсянников лично следит за ходом выполнения работ.

- Строительные работы в Парке Победы идут по плану. Подрядчик пообещал, что центральную аллею парка откроют к 9 Мая. То, что я сегодня увидел, соответствует всем ожиданиям. В этом также смогли убедиться коллеги, осуществляющие контроль на объекте, общественность, руководители ветеранских организаций, – отметил губернатор Севастополя.

На сегодняшний день парк готов на 85%: продолжается укладка тротуарной плитки и гранита по главной аллее и на второстепенных дорожках, ведутся пуско-наладочные работы по всем фонтанам и подготовительные работы под мощение площадок у фонтанов городов-героев, рабочие устанавливают велосипедные дорожки.

На объекте постоянно задействованы более 300 рабочих и 44 единицы техники.

Напомним, 2 апреля Законодательное собрание Севастополя отклонило правки в бюджет, предложенные накануне правительством города.

Правки к бюджету касались трех важных для города и его жителей статей расходов: финансирование реконструкции Парка Победы, доплаты учителям за переподготовку и повышение квалификации, а также расширение категорий ветеранов, которые ко Дню Победы получат повышенные выплаты.

Из-за демарша отдельных депутатов реконструкция Парка Победы оказалась под угрозой срыва. Речь идет о 205 миллионах рублей, которые как раз в бюджетных правках правительства должны были вернуться из федерального бюджета в городской и пойти на завершение работ в парке. Но депутаты Заксобрания отказались внести корректировки в бюджет.

Чтобы завершить реконструкцию вовремя, подрядчику пришлось взять кредит в 150 млн рублей.

- Прикладываются все усилия для сдачи парка вовремя. Уже очень многое сделано, и мы не останавливаемся – идем вперед несмотря на все трудности, – сказал исполнительный директор АО «Ривьера» Александр Бровкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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