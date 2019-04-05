Восстанавливаем зрение: Какой метод лазерной коррекции лучше выбрать в 2019-2020 году?

Зрение — один из важнейших органов чувств. По оценке ВОЗ за 2017 год проблемы с ним испытывает более 300 млн человек. Внушительная цифра продиктована современным миром: ноутбуки, телевизоры, смартфоны и повсеместно доступные электронные книги. Быт сам по себе влияет на снижение зрения.

Про чудодейственную лазерную коррекцию сейчас не знает только ленивый, ведь интернет полон рекламы, а глазные клиники и офтальмологические отделения пестрят рекламными плакатами. Способов лазерной коррекции несколько, и чем они отличаются – понимают единицы. При поддержке Глазной клиники доктора Беликовой рассказываем о самых популярных методах лазерной коррекции.

Зачем вообще нужна лазерная коррекция и как это работает?

Коррекция при помощи лазера — это безопасный и эффективный метод быстрого восстановления остроты зрения, а также лечение астигматизма. А еще это лучший способ избавиться от ношения очков и дискомфорта при ношении контактных линз.

Делать лазерную коррекцию зрения рекомендовано при следующих заболеваниях:

— близорукость (миопия) до -10,0 диоптрий;

— дальнозоркость (гиперметропия) до +6,0 диоптрий;

— астигматизм до 4,0 диоптрий;

— пресбиопия (возрастная дальнозоркость)

— анизометропия (разное зрение на глазах, или проблемы со зрением только на одном глазу);

— амблиопия («ленивый глаз»).

Сама операция длится считанные минуты, подготовка к ней не требует особенных усилий, а эффект чувствуется уже к вечеру того же дня. Благодаря постоянному прогрессу и поиску новых технологических решений, список методик лазерной коррекции постоянно расширяются. После диагностики, офтальмолог даст свои рекомендации по наиболее эффективным методам для вас, исходя из результатов обследования. Он учитывает сопутствующие заболевания, общее состояние глаз и иные факторы, а также особенности организма пациента.

Важно! Лазерная коррекция проводится только с 18 лет, поскольку органы зрениядетей и подростков еще формируется, оперативное вмешательство в раннем возрасте может оказать нежелательные последствия. По этой причине детям будут предложены иные методы коррекции зрения. В редких случаях операцию проводят с 14 лет, но для этого необходимо тщательное офтальмологическое обследование и консультация оперирующего хирурга.

Чем отличаются методики лазерной коррекции?

Лазерная коррекция это всегда быстрый и безболезненный метод восстановления остроты зрения.Процедура проходит в несколько этапов:

Супер ЛАСИК — одна из наиболее популярных методик. Ее выполнение описано выше. Данный метод применяется более 20 лет. Опыт хирургов в применении данного метода обеспечивает прогнозируемый результат, а также восстановление остроты зрения до 200%

Фемто Супер ЛАСИК — это модификация тканесохранного ЛАСИКА, при которой срез лоскута роговицы глаза делается с помощью фемто-сопровождения. Такой метод рекомендуется использовать при тонкой роговице.

Смайл (ReLEx SMILE) — еще одна методика коррекции, является одним из щадящих методом для пациентов, с наиболее коротким периодом восстановления после процедуры. Данный метод отличается от Ласика тем, что воздействие идет на верхние и средние слои роговицы. А средний слой удаляется с помощью небольшого прокола. Смайл рекомендуется пациентам при миопии и астигматизме.

Тканесохранный ЛАСИК — это авторская методика, разработанная доктором медицинских наук Еленой Беликовой. Ее преимущество заключается в методе формирования роговичного лоскута, при котором операция щадящим образом защищает эпителий роговицы от повреждений. При помощи тканесохранного Ласика можно корректировать близорукость, дальнозоркость, пресбиопию, анизометропию и астигматизм. А также позволяет избавиться от «ореолов» в темноте, когда пациенты после операции смотрят на фонари и фары машин.

О чем волнуются пациенты

Каждый пациент, желающий восстановить зрение при помощи лазерной коррекции боится болезненности, времязатратности, дороговизны.

Сама операция проходит быстро и безболезненно. Процедура для обоих глаз займёт не более 15 минут, а цена на классические методы лазерной коррекции делает операцию доступной каждому.

Кстати, в Глазной клинике доктора Беликовой работают маэстро в области лазерной коррекции. При первичной диагностике вам помогут подобрать наиболее подходящую методику, проконсультируют, спрогнозируют результат и предложат рассрочку при необходимости.

Записаться можно по телефону: +7 495 366-43-83.

Сайт клиники: https://belikova.net

*На правах рекламы