«Не отделяются, любя»: Несмешные шутки Владимира Зеленского о Крыме

Уже скоро станет известно, кто будет новым президентом Украины. В первом туре с большим отрывом от конкурентов побеждает шоумен Владимир Зеленский - за него проголосовали 30% избирателей, на втором месте Петр Порошенко - его рейтинг ниже в два раза (15% голосов).

Юморист долгое время отмалчивался и не отвечал украинским журналистам на традиционный "крымский вопрос".

Отметим, что до присоединения Крыма к России "Квартал 95" ездил на полуостров с гастролями каждое лето. В апреле 2014 года Зеленский сказал журналистам, что готов снова приехать в Крым, потому что "зрители ждут". Но больше гастролей на полуострове не было.

"Комсомолка" вспомнила, как шутил будущий политик на тему Крыма в течение последних лет.

ОСТРИЛ НАСЧЕТ РЕФЕРЕНДУМА

Не знаем, задумывался ли Зеленский пять лет назад о кресле президента страны, но своеобразные политические заявления со сцены зазвучали уже в апреле 2014 года, через месяц после присоединения Крыма к России.

Тогда «95 квартал» выпустил песню на мотив известной композиции Аллы Пугачевой.

«Не отделяются, любя, не голосуют под прицелом», - юмористы затянули песню, в которой и юмора-то, собственно, нет, одни лозунги - о том, что «мы жили бедно, но не предавали мы друг друга», и о том, что Украина «не устанет ждать» отделившийся полуостров, а он-то уж непременно вернется, так как, по версии авторов песни, «не сможет пережить ни лжи, ни автомата».

Вот так ненавязчиво через свое популярное шоу Зеленский внушал украинцам мысль, что крымчане «голосовали под дулами автоматов», а результаты референдума якобы сфальсифицированы.

Напомним, 93% крымчан на референдуме 16 марта 2014 года отдали свой голос за воссоединение с Россией, однако на Украине предпочитают не верить в это единогласное голосование.

В одном квартальцы правы - любя, действительно, не отделяются, и жители Крыма не смогли полюбить ту новую Украину, которая появилась после госпереворота-Евромайдана.

ОТПУГИВАЛ ТУРИСТОВ

Как только в Крыму закончился первый российский курортный сезон, Украина снова решила задействовать «тяжелую артиллерию» из «Квартала 95», чтобы рассказать о якобы провальном лете-2014 на полуострове.

- Ты один на пляже купался! Сразу видно - Крым наш! - говорили юмористы от лица «российского депутата», который приехал на полуостров отдыхать.

И сразу же вспомнили о тогдашней главной боли полуострова - пробках.

- В Крыму был найден мальчик, воспитанный в пробке на пути к Керченской переправе, - забавлялись коллеги Зеленского.

И хотя очереди по пути к переправе действительно были, это не помешало 3,6 миллионам туристов приехать в Крым в 2014 году, а в 2018-м Крым увеличил эту цифру вдвое благодаря новому терминалу аэропорта и открытию Керченского моста.

Полуостров посетили 6 миллионов туристов, из них - около миллиона жителей Украины, которые, видимо, не обращают внимание на шутки Зеленского.

СМЕЯЛСЯ НАД ЧУЖОЙ БОЛЬЮ

Некоторые сценки Владимира Зеленского не то, что далеки от юмора, а вообще за гранью приличия. Например, шоумен решил позабавиться, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который еще с советских времен обеспечивал полуостров водой.

Так, Зеленский выступил в роли «коренного крымчанина»:

- Ой, это вода? А можно я попью? И еще сейчас голову помою… В этом году лучше идут сухие вина, потому что когда начинаешь мыть голову полусладким, волосы слипаются, - иронизировал будущий кандидат в президенты, а зал заходился смехом. Радостно же, когда кто-то сидит без воды.

К счастью, перекрытие Северо-Крымского канала сказалось, в основном, на сельском хозяйстве. Рядовые потребители пострадали только в нескольких засушливых регионах полуострова. Аграрии отказались от влаголюбивого риса, а для граждан власти сразу же пробурили несколько новых скважин и проложили километры водопроводов.

ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ КРЫМ

В преддверии нового 2015 года Владимир Зеленский вышел к трибуне президента (видимо, уже тогда начал готовиться!) в качестве «Петра Порошенко» и прочитал «новогоднее поздравление», в котором... высмеял намерение главы государства «вернуть Крым»:

- Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла, и всякую чушь.

«Вернете Крым, когда рак на горе свистнет», - обычно именно так отвечают украинским политикам крымские депутаты. Похоже, в 2014 году Зеленский придерживался того же мнения.

А уже в 2019 году, когда и взаправду стал метить в президентское кресло, шоумен резко изменил свое мнение. Теперь «возвращение» полуострова - уже не чушь и бла-бла-бла, а вполне себе предвыборная агитация.

- Я считаю, что возвращение Крыма может быть только после того, как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем власть, мы покажем, что так может быть. Что такие новые приходят, - высказался Зеленский.

КРОМЕ ШУТОК

- Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну, – сказал Зеленский в 2014 году, еще до крымского референдума.

А затем - обратился еще и к президенту РФ Владимиру Путину:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы, - сказал комик абсолютно серьезно.

Изменятся ли его взгляды на языковую политику и взаимоотношения с Россией в случае победы на выборах?

МНЕНИЕ

«Зеленский отражал в своем шоу отношение украинцев к Крыму»

Владимир ДЖАРАЛЛА, политолог:

- Тема Крыма весьма болезненно воспринимается в украинском обществе. С одной стороны - обида за позицию, противоположную майдану, за желание сопротивляться и неожиданную мирную победу. С другой стороны - зависть. На фоне деградации украинской экономики, разорвавшей связи с Россией, в Крыму - непрерывный рост, зримыми символами которого стали мост, аэропорт, энергетика и автомобильные пробки. И Зеленский отражал все эти мысли в шоу, отвечая на запрос публики. Его участие в политике было случайным, а оказалось, что ненависть украинцев к своей элите так высока, что комик может стать победителем. К этой роли он не готовился, и потому его прежних покровителей отодвинули более серьезные игроки. Они работают с Зеленским, и тональность заявлений изменилась, он повторяет прежние позиции Киева по Крыму и Донбассу. Это и понятно - на этом построена вся санкционная политика Запада, изменение ее просто обрушает все конструкции, так что этого ему никто не позволит.

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