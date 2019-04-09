2019-04-09T13:53:27+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников: «Будет правильно, если успешные в бизнесе горожане примут участие в благоустройстве Севастополя»

Губернатор Севастополя призвал предпринимателей помочь городу стать уютнее и красивее
Галина КОВАЛЕНКО
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главное на что ориентируется Правительство Севастополя при создании комфортной городской среды – пожелания самих горожан. Фото: пресс-служба правительства Севастополяглавное на что ориентируется Правительство Севастополя при создании комфортной городской среды – пожелания самих горожан. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе планируются благоустроить в 2019 году 13 парковых пространств, среди которых два сквера: 60-летия СССР и у библиотеки им. Л.Н. Толстого, где находится Памятный знак линкора «Севастополь».

- В сквере 60-летия СССР будет проведена полная реконструкция: установлены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также проведено комплексное озеленение. В порядок будут приведены фасады и кровли 9 близлежащих домов, - сообщил Дмитрий Овсянников.

В парковой зоне, площадью более 5,1 га, появится фонтан, дорожки с асфальтовым, плиточным и резиновым покрытием, площадки для выгула собак, системы полива и нового уличного освещения. Не забыли и про модульный туалета.

Благоустройство сквера у библиотеки им. Л.Н. Толстого, где расположен памятный знак линкору «Севастополь», будет проведено на средства, которые сэкономили при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Здесь планируется устройство пешеходных дорожек, реконструкция 7 лестничных маршей, ремонт подпорных стен, озеленение и установка наружного освещения и системы полива. Ремонт завершат до конца 2019 года.

Все работы будут идти под пристальным надзором ветеранов-общественников, которые уже внесли свои предложения по благоустройству.

- В городе сейчас делается очень много для восстановления его истории, красоты, достоинств, который представляет Севастополь на южных рубежах России. Решение по реконструкции площадки вместе с памятным знаком линкору «Севастополь» – это большое и необходимое дело для нашей молодежи и гостей города-героя, - считает председатель Совета высших офицеров Севастополя, генерал-майор Василий Казаченко.

При создании комфортной городской среды, руководство города обязательно учитывает пожелания самих горожан. Поэтому сейчас идет общественное обсуждение проектов.

Руководство города предлагает местным предпринимателям взять пример с мецената из Краснодара, создавшего рекреационно-ландшафтный комплекс «Краснодар» и внести свой вклад в благоустройство Севастополя.

- За последние два года за счет бюджета Севастополя реконструируется большое количество общественных пространств: парки им. Анны Ахматовой и у Свято-Георгиевского монастыря на Фиоленте, Парк Победы, десятки малых скверов. Будет правильно, если успешные в бизнесе горожане примут участие в благоустройстве Севастополя, вложатся в город, в котором они живут и который любят, чтобы сделать его уютнее и красивее гораздо более быстрыми темпами, - считает Губернатор Севастополя.

На сегодня уже есть список всех объектов, нуждающихся в ремонте. И бизнесмены могут предложить свою помощь по их благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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