2019-04-09T18:46:11+03:00
Общество

В Севастополе льготники могут оформить «Единую городскую карту» в центре соцобслуживания

В городе проживает свыше 2500 многодетных семей, имеющих право на ее получение
Галина КОВАЛЕНКО
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Карта дает право на льготный проезд в общественном транспорте.Карта дает право на льготный проезд в общественном транспорте.
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Многодетные жители Севастополя могут оформить Единую городскую карту в комплексном центре социального обслуживания, находящемся на Хрусталева, 27.

- Здесь организованы пять дополнительных рабочих мест - с ноутбуками и веб-камерами, чтобы специалисты могли тут же сфотографировать получателей карт, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Для оформления карты нужны следующие документы: ксерокопия паспорта, свидетельства о рождении детей и льготное удостоверение.

Право на получение «Единой городской карты» имеют несовершеннолетние дети и молодые люди из многодетных семей, в возрасте от 6 до 23 лет. Студенты вузов получают право на ЕГКС, если они обучаются в университете или институте на дневной форме.

В правительстве города федерального значения отметили, что на сегодняшний день в Севастополе проживает свыше 2500 многодетных семей, в которых воспитываются девять тысяч детей, имеющих право на «Единую городскую карту».

В Севастопольском комплексном центре соцобслуживания принимают и по спискам различных общественных организаций: учреждение сотрудничает с обществами для людей с нарушением слуха, зрения, объединениями многодетных семей и ветеранскими организациями. В этом случае льготникам назначают определенное время и день для оформления ЕГКС.

ГДЕ И КОГДА

Льготников принимают в Севастопольском комплексном центре социального обслуживания на Хрусталева, 27.Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов.

СПРАВКА

ЕГКС – это бесконтактная пластиковая карта, с помощью которой идет учет оплаты проезда пассажиров в системе безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в городе-герое Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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