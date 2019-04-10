Пять шагов для начинающего аквариумиста: советы эксперта

«Комсомолка» пообщалась с экспертом – директором Алуштинского аквариума Виктором ЖИЛЕНКО и узнала, как правильно выбирать жилище для рыбок и обеспечить здоровье и долголетие его обитателям.

1. СКОЛЬКО ЛИТРОВ БРАТЬ

- То, что новичкам нужно выбирать маленький аквариум, потому что за ним якобы легче ухаживать, - миф, - говорит Виктор Жиленко. - Чем больше аквариум, тем стабильнее в нем биобаланс, и тем легче поддерживать там чистоту. Потому что он загрязняется медленнее.

При выборе аквариума учитывайте размеры рыбки. Так, в 10-литровом могут разместиться 2 - 3 рыбки размером до 6 см. А тем обитателям, которые вырастают до 20 - 25 см, лучше покупать емкость от 100 л.

- Одна из самых неприхотливых рыб - петушок. Она может жить даже в стакане с водой. Для петушка необязательна система фильтрации в аквариуме.

Для рыбок не важно, в квадратном или круглом пространстве плавать. Главное - хорошая система фильтрации, которая помогает обеззараживать воду. И позаботьтесь об аэрации - компрессоры обеспечивают циркуляцию воды, насыщая ее кислородом.

2. ВЫБИРАЕМ МЕСТО

Аквариум желательно ставить в месте, куда не будет проникать много солнечного света, иначе стенки покроются зеленью.

- Высыпаем на дно аквариума питательный субстрат, сверху - гравий. Получается слой толщиной примерно 3 - 4 см. Заливаем водой, включаем фильтр и оставляем на неделю. Рыбок пока не заселяем! За неделю в аквариуме заводятся полезные микроорганизмы, которые делают воду чище и прозрачнее. Чтобы они появились быстрее, можно попросить у товарища губку из обжитого аквариума и поместить в свой, - советует эксперт.

3. КРАСИВЫХ ИЛИ УМНЫХ

Немаловажен и характер рыбок.

- Например, рыбе-петушку нужно жить одной, иначе она убьет своего партнера. Гуппи, моллинезии и гуры могут ужиться группами, - отмечает эксперт.

Отдельного внимания заслуживает рыбка фловер хорн (стоит от 4 тысяч рублей.- Ред.). Она отличается своим ярким окрасом и умом. У фловер хорна при хорошем уходе на лбу вырастает большая шишка до 7 см. Рыбка интересна тем, что может запоминать хозяина и узнает его среди всех, кто подходит к аквариуму. Живет фловер хорн один, вырастает до 20 см в длину. Аквариум нужен минимум на 100 литров.

В емкости способны ужиться несколько видов рыб, но надо подобрать их по размеру, иначе более крупные могут случайно проглотить своих сородичей, даже если они травоядны.

Хищники одного размера тоже могут мирно уживаться на одной территории.

4. РАСТЕНИЯ

В аквариуме лучше посадить живые растения, чем искусственные. Растительность сажают в аквариум через месяц после того, как там пожили рыбки. Но не всем водным обитателям она нужна. Например, золотые рыбки или астронотусы не потерпят такого соседства, придется ограничиться искусственными джунглями.

- Растения в аквариуме полезны, потому что перерабатывают вредные элементы - аммиак, например, - говорит эксперт. - Но сажать их рекомендуется в японский или омановский грунт, который можно купить в зоомагазинах.

Учитывайте и качество света. Лучше поставить аквариум в менее освещенном месте, но позаботиться о лампочке, дающей ультрафиолет растениям.

5. УБОРКА

Частота уборки зависит от качества системы фильтрации и размера аквариума. Если аквариум до 100 литров, его нужно чистить раз в неделю. Если больше - примерно раз в две недели. Установлена ультрафиолетовая лампа? Частоту уборки можно снизить до одного раза в две-три недели, потому что такое освещение убивает бактерии.

При уборке сначала очищаем стенки аквариума. Затем чистим дно. Это важно, потому что туда падают остатки пищи и водорослей. Берем специальный шланг с широким наконечником и аккуратно «пылесосим».

Не забудьте слить примерно 1/5 часть воды, налейте свежую, отстоянную. При уборке также обратите внимание на фильтр. Внутренний нужно чистить примерно раз в две недели, а внешний - раз в месяц-два.

- Если фильтр был отключен в течение часа, а потом вы его снова включили, вода из него попадет в аквариум и отравит всех рыбок. Ведь все полезные бактерии в нем погибнут и станут вредными. В таких случаях разбирайте фильтр, мойте и только потом устанавливайте обратно.

Чем кормить?

ЧЕРВЯЧКОВ НА СТОЛ!

Есть идеальный способ определить, сколько нужно есть обитателям аквариума. Вы бросаете корм и смотрите: если рыбки его съели быстрее, чем за пять минут, значит, они не наелись. Можно кинуть еще. А если остатки корма плавают на поверхности больше 10 минут, значит, вы превысили норму. Остатки еды соберите сачком, чтобы не загрязнять аквариум.

Новички любят использовать сухой корм. Но здоровое питание никто не отменял! Это, конечно же, червячки. Их надо ежедневно промывать, менять воду. Если периодически кормить рыбу трубочником, она лучше растет, набирает насыщенность цвета, лучше идет на нерест. Еще можно давать мотыль.