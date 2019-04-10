В Севастополе реконструируют театр имени Луначарского

В Севастополе в 2020 году начнут масштабную реконструкцию здания театра имени Луначарского.

- Сейчас завершаются работы по проектированию, в 2020 году планируется перейти непосредственно к реконструкции, которая должна быть завершена в течение двух с половиной лет к 2022 году, - уточнил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников. - Основная задача реконструкции - оснащение театра, в первую очередь, сценической площадки современным оборудованием. Во-вторых, необходимо создать дополнительные пространства, которые будут использоваться для репетиций, а также для технических нужд – изготовления и хранения декораций, костюмов. В-третьих, необходимо оснастить театр современной системой противопожарной безопасности. При этом важно – отреставрировать фасады театра, сохранив уникальный исторический облик здания

Реконструировать здание, по словам Овсянникова, будут постепенно, чтобы труппа театра могла полноценно работать. Правда, на период активных строительно-монтажных работ театр все же функционировать не сможет, поэтому на 6-9 месяцев запланированы гастроли.

Директор театра Ирина Константинова уточнила, что театр уже включили в федеральную программу «Большие гастроли»:

- Театр уже побывал в десяти городах, везде нашу труппу очень хорошо принимают, да и наш коллектив с удовольствием выступает на сценических площадках нашей страны. Но самое главное, конечно же, - радовать нашего севастопольского зрителя.

СПРАВКА "КП"

Здание театра имени Луначарского - объект культурного наследия. Его построили в 1957 году, и к настоящему времени инженерные системы износились, оборудование, механизмы сцены устарели давным-давно. В последний раз их обновляли более 30 лет назад.

Режиссер театра Григорий Лифанов рассказал о проблеме президенту РФ Владимиру Путину в августе 2017 года. Его поддержал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Президент поручил оказать поддержку в проведении ремонтно-реставрационных работ.

Уже в июне 2018 года по итогам конкурса Дирекция капстроительства заключила контракт с ООО «Еврогрупп СПб» на проведение проектно-изыскательских работ.