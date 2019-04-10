2019-04-10T15:24:07+03:00
Туризм

С 30 апреля из аэропорта Анапы в Крым можно добраться по «единому» билету

Стоимость проезда - от 600 до 1200 рублей в зависимости от направления
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
"Единые" билеты действуют в высокий сезон, когда в Крым массово едут туристы"Единые" билеты действуют в высокий сезон, когда в Крым массово едут туристыФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

С 30 апреля возобновляются перевозки по «единому» билету в Крым и обратно через международный аэропорт Анапа.

Туристы смогут попасть в семь городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Из аэропорта Анапы в Керчь проезд стоит 600 рублей, в Феодосию – 800, Судак – 900, Симферополь – 1000, в Евпаторию, Севастополь и Ялту 1200. Билет на автобус можно купить по прилету в Анапу при предъявлении авиабилета.

- Также оформить авиационный и автобусный билет в одном заказе можно в авиакассах и самостоятельно на сайтах сервисов путешествий Туту.ру, OZON.travel, Bilet.aero в разделе «Авиабилеты», указав пунктом прибытия один из городов Крыма, - сообщает Единая транспортная дирекция.

Стоимость билетов на автобусы зависит от направления. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Стоимость билетов на автобусы зависит от направления.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, «единый» билет с железнодорожной составляющей можно купить за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе и в интернете на сайте ОАО «РЖД». С 30 апреля туристы смогут уехать в Крым по удобному билету через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

Продажа «единых» билетов с железнодорожной составляющей открыта 30 января 2019 года. Уже оформлено 31 тысяча 719 билетов, из них в Крым - 22 399, из Крыма - 9 320.

КСТАТИ

Крым ждет больше 7 миллионов туристов

В 2018 году полуостров посетило рекордное число туристов.

- Подведены итоги курортного сезона 2018 года. В Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28% (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отсрочка на два года: Введение курортного сбора в Крыму перенесли на май 2021 года

Чиновники считают, что полуостров еще не готов к такому налогу (подробнее)

Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году

Отдыхающие чаще всего бронируют жилье на 12 дней (подробнее)

Отпуск в Крыму-2019: Объем ранних продаж авиабилетов вырос на 37%

Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Планируем поездку в Крым на машине: все, что нужно знать о подготовке путешествия
Абсолютная свобода передвижения, возможность посмотреть затерянные уголки полуострова, куда не ходят автобусы, - вот главная причина, по которой поездку в Крым на машине выбирает большинство туристов
Новости 24
Житель Крыма отдал за «белый билет» мошеннику 75 тысяч рублей
Аксенов пообещал устроить административный террор на следующей неделе
Легковушка зависла над обрывом на дороге Феодосия - Судак
В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана
На севере Крыма накрыли наркопритон
В Симферополе батареи стали холодными
В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат
В Севастополе 12 апреля отметят День ПВО
Погода в Крыму 10 апреля: Пасмурно и дожди
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ самых популярных городов на майские праздники
Самолеты из Крыма в Ростов будут летать каждый день
В Крыму признали вне закона овцеферму в природном парке «Тарханкутский»
Больше 50 спортсменов переплывут через Керченский пролив
Симферополец может сесть на 15 лет из-за крупной партии марихуаны
В Севастополе экс-капитана морского судна осудили за выдачу фальшивого документа
Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки
В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге
В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью
Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь
Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге