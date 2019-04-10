С 30 апреля из аэропорта Анапы в Крым можно добраться по «единому» билету

С 30 апреля возобновляются перевозки по «единому» билету в Крым и обратно через международный аэропорт Анапа.

Туристы смогут попасть в семь городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Из аэропорта Анапы в Керчь проезд стоит 600 рублей, в Феодосию – 800, Судак – 900, Симферополь – 1000, в Евпаторию, Севастополь и Ялту 1200. Билет на автобус можно купить по прилету в Анапу при предъявлении авиабилета.

- Также оформить авиационный и автобусный билет в одном заказе можно в авиакассах и самостоятельно на сайтах сервисов путешествий Туту.ру, OZON.travel, Bilet.aero в разделе «Авиабилеты», указав пунктом прибытия один из городов Крыма, - сообщает Единая транспортная дирекция.

Стоимость билетов на автобусы зависит от направления.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, «единый» билет с железнодорожной составляющей можно купить за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе и в интернете на сайте ОАО «РЖД». С 30 апреля туристы смогут уехать в Крым по удобному билету через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

Продажа «единых» билетов с железнодорожной составляющей открыта 30 января 2019 года. Уже оформлено 31 тысяча 719 билетов, из них в Крым - 22 399, из Крыма - 9 320.

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