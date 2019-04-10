2019-04-10T15:56:16+03:00
Общество

Севастопольская поликлиника на Супруна откроется летом после капремонта

Учреждение оснастят современным оборудованием и расширят
Анастасия ЖУКОВА
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Губернатор оценил ход работ в поликлинике на Супруна. Фото: пресс-служба правительства СевастополяГубернатор оценил ход работ в поликлинике на Супруна. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Ремонт поликлиники №1 городской больницы №2 на улице Супруна на вышел на финишную прямую, уже летом она откроет свои двери для посетителей.

- С прошлого года мы приступили к ремонту больниц и поликлиник Севастополя – это сопряжено с некоторыми сложностями для жителей, за что я приношу извинения. Поликлиника на Супруна откроется современной, полностью оборудованной и способной оказывать помощь на самом высоком уровне, - отметил губернатор Дмитрий Овсянников, который оценил ход капитального ремонта медучреждения.

После капремонта и перепланировки поликлиника сможет принять больше людей, чем раньше.

- Порядка 250-300 человек в смену, - уточнил главврач городской больницы №2 Владимир Кузнецов. - Закупят аппарат УЗИ экспертного класса, новый флюорограф и другую технику.

В учреждении заработает 16 кабинетов врачей-специалистов, 4 кабинета – диагностической службы, 7 кабинетов врачей-терапевтов, кабинеты профосмотров и неотложной помощи, а также 6 кабинетов хирургического блока и три - физиотерапевтического.

На первом этаже расположатся "неотложка", прививочные кабинеты, регистратура, а также кабинет инфекциониста с отдельным входом. На втором этаже - терапевты и узкопрофильные специалисты.

Кроме того, поликлиника будет полностью доступна для всех категорий граждан – оборудован подъемник на второй этаж, будут установлены мнемосхемы для слабовидящих, все туалеты оснастят для маломобильных групп населения.

Сейчас работы завершены на 70%.Проложены коммуникации, отремонтирована кровля, утеплен и отделан фасад, установлены окна.

Пациенты на время работ прикреплены к поликлинике №2. Учреждение справляется с увеличенным потоком, временно там сейчас обслуживаются порядка 75 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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