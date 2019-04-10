2019-04-10T17:03:14+03:00
Общество

Мошенники из прокуратуры Севастополя хотели "срубить" с бизнесмена 2 миллиона, но не получилось

Благодаря ФСБ они отправятся в колонию на три года
Надежда ДАЦЮК
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На благоустройство пляжа подрядчик должен потратить 10 миллионов рублейНа благоустройство пляжа подрядчик должен потратить 10 миллионов рублейФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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Двоих сотрудников прокуратуры Севастополя признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Они пытались выманить 2 миллиона рублей у предпринимателя, который выиграл контракт на благоустройство пляжа «Парка Победы».

- Через посредника потерпевшему передали информацию, что сотрудники прокуратуры за 2 миллиона рублей не будут пользоваться служебными полномочиями и признавать контракт бизнесмена на благоустройство пляжа парка «Победы» незаконным, - уточнили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.

На самом деле у прокуроров не было таких полномочий. Посредником выступил севастопольский предприниматель, которому предложили участвовать в мошеннической схеме, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Севастополя.

Потерпевший, от которого требовали круглую сумму, не растерялся и обратился в ФСБ. Уже после, под контролем силовиков, предприниматель передал деньги посреднику, а тот – прокурорам, которые и вымогали два миллиона.

Всех участников мошеннической схемы задержали.

Во время заседания суда фигуранты уголовного дела согласились с предъявленными обвинениями, что снизило размер наказания на треть.

Бывший старший прокурор приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Также после выхода из колонии ему два года запрещено выполнять функции представителя власти.

Второго фигуранта уголовного дела приговорили к 2,6 года лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Напомним, с 2016 году оператором пляжа «Парк Победы» является фирма ООО «КрымКомфорт». Подрядчик обещал провести экспертизу и начать необходимый капитальный ремонт, но за три года фирма не провела эти работы.

Затем правительство Севастополя заключило с оператором новый контракт на 10 лет, по которому фирма обязана инвестировать в благоустройство пляжа больше 10 миллионов рублей.

В марте на территории пляжа специалисты с помощью спецтехники начали убирать поржавевшие металлические фрагменты конструкций пирсов.

Тем временем, реконструкция "Парка Победы" завершена на 85%. К 9 мая планируется открыть главную аллею. К реконструкции парка присоединились и студенты севастопольских вузов - на объекте трудятся около 30 учащихся. Продолжается укладка тротуарной плитки и гранита по главной аллее и на второстепенных дорожках, ведутсяпуско-наладочные работы по всем фонтанам и подготовительные работы под мощение площадок у фонтанов городов-героев, рабочие устанавливают велосипедные дорожки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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