2019-04-10T17:13:32+03:00
Общество

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Севастополя соберет первый урожай клубники

В советские времена в долине реки Бельбек за сезон собирали до 270 тонн сладкой ягоды. Пора возрождать традиции
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Тепличный комплекс, построенный в прошлом году возле села Верхнесадовое, уже в апреле соберет первый урожай клубники.

- Выращивание земляники садовой в тепличных условиях позволяет собирать урожай раньше ягодников, заложенных на открытом грунте, а значит, у нас появится возможность порадовать жителей и гостей Севастополя ранними витаминами, взамен импортных фруктов, - отметил директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков, который посетил комплекс.

Это предприятие является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей Севастополя. Теплицы в Верхнесадовом занимают почти 4 гектара. В ягоднике заложили итальянские саженцы сорта Клери, который имеет плотную мякоть и отличается засухоустойчивостью.

В этом году агрономы планируют собрать не менее 45 тонн клубники. Работы начнутся совсем скоро - уже 15 апреля, а закончатся в конце мая.

В теплицах используют капельное орошение. Порядка 90% расходов на его обустройство компенсировало правительство Севастополя в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя». Предприятие получило более 3,1 млн рублей.

В советские времена в долине реки Бельбек за сезон собирали до 270 тонн клубники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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