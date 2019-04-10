2019-04-10T17:20:28+03:00
Общество

Губернатор Севастополя попросит Минсоцзащиты РФ увеличить пособие для одиноких матерей

А также позаботится о возможности семейного образования
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: правительство СевастополяФото: правительство Севастополя
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Севастополь по инициативе губернатора Дмитрия Овсянникова направит в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обращение об увеличении ежемесячного социального пособия для одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

С просьбой об увеличении выплат обратилась к губернатору жительница Севастополя Карина Коншена во время приема граждан. Она посетовала, что 1300 рублей пособия едва хватает на проезд, а уж о детских кружках по пению и танцам и говорить не приходится.

Дмитрий Овсянников отметил, что индексация ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери проводится на федеральном уровне. Поэтому с инициативой увеличения выплаты необходимо обращаться в Минсоцзащиты РФ.

- Сформируйте соответствующее обращение вместе с другими такими мамами, и мы выйдем с предложением в федеральный центр, - сказал губернатор.

Одинокая мама также пожаловалась, что Закон города Севастополя не предусматривает возможности оплаты семейного образования, и губернатор пообещал инициировать внесение соответствующих поправок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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