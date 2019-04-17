В Севастополе завершают восстановление сквера на Столетовском проспекте

В сквере на Столетовском проспекте в районе дома 28 завершаются восстановительные работы. В феврале сквер варварски перекопали недобросовестные застройщики.

- Управлением административно-технического контроля выявлена организация-нарушитель, которой было выдано предписание об устранении нарушений. В конце февраля Губернатор Дмитрий Владимирович Овсянников выехал на место и взял на особый контроль восстановление нарушителем данной территории. На сегодняшний день сквер по Столетовскому проспекту восстановлен в необходимом объеме, и даже больше, - рассказал заместитель Губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Зеленую зону расширили на тысячу квадратных метров, высажено 27 деревьев вместо четырех поврежденных. Скамейки и урны покрашены, отремонтированы балясины.

- Это действительно ответственное поведение подрядчика и, как сказал Губернатор Дмитрий Владимирович Овсянников, те предприниматели и организации, которые вкладывают средства в благоустройство города будут всячески поощряться и, наоборот, те кто действует вне закона, с такими организациями мы не будем работать и вести диалог, - подчеркнул Владимир Базаров.

Сквер на Столетовском проспекте в 2020-2021 продолжат благоустраивать по решению правительства.

На прилегающей территории планируют благоустроить несколько старинных усадеб, установить наружное освещение, уличную мебель и тротуарные дорожки.

КСТАТИ

По словам начальника управления административно-технического контроля Евгения Горлова, с начала текущего года Управлением административно-технического контроля выявлено около 20 незаконных разрытий. Если подрядчик отказывается проводить восстановительные работы, ему придется заплатить штраф в 500 тысяч рублей.