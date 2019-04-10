2019-04-10T16:32:38+03:00
Общество

Севастопольский медколледж расширит целевой набор студентов

А педагогам, совмещающим преподавание с медпрактикой, планируют повысить зарплату
Анастасия ЖУКОВА
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Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной расширит целевой набор с учетом создания новых медучреждений в городе. Соответствующее поручение дал Департаменту здравоохранения и руководству колледжа губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- До 1 мая необходимо подготовить утвержденный и. о. вице-губернатора Иваном Кусовым долгосрочный план целевого набора в медицинский колледж, исходя не только из потребностей действующих учреждений здравоохранения, но и учитывая то, что в ближайшие годы будет построен ряд новых учреждений. Также необходимо разработать сбалансированный порядок финансирования, - сказал Овсянников.

Он также поручил максимально адаптировать программы подготовки медицинского персонала в колледже под потребности севастопольских учреждений здравоохранения.

Также глава города отметил, что необходимо повысить зарплаты преподавателям, которые совмещают педагогическую деятельность с практикой.

- На сегодняшний день только 50% выпускников колледжа остается в Севастополе, другая половина выпускников уезжает в другие регионы. Увеличение целевого набора позволит повысить долю выпускников, которые останутся работать в Севастополе, - отметил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Губернатор также поручил вводить дополнительные выплаты врачам за переподготовку, чтобы стимулировать медиков активнее повышать квалификацию.

На сегодняшний день в колледже имени Жени Дерюгиной обучается 796 студентов, из них 603 учатся за счет средств бюджета. В 2019 году планируется выпустить 195 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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