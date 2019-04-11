Севастополь отмечает День освобождения узников фашистских лагерей

Севастополь 11 апреля отмечает Международный день освобождения узников фашистских лагерей.

В память о жертвах фашизма сегодня севастопольцы и гости города возложили цветы к вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов.

- В преддверии великого праздника Дня Победы мы чтим память жертв фашистских концлагерей. Для присутствующих здесь 11 апреля – не просто день освобождения – это день победы над смертью. Это день памяти о безвинно загубленных жизнях, - отметил вице-губернатора Андрей Шишкин.

Фото: sev.gov.ru

Он поблагодарил ветеранов за совершенные подвиги.

- Мы помним и гордимся подвигами генерала Дмитрия Карбышева, подвигами восставших из Собибора. Вы, ветераны, являетесь носителями памяти великой Победы, истории, которую с гордостью передаете подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия, счастья вашим семьям, благополучия вашему дому, - добавил Шишкин.

После траурного митинга во Дворце детского и юношеского творчества состоялось памятное собрание.

Фото: sev.gov.ru

СПРАВКА

Во время фашистской оккупации на территории крымского полуострова действовало более семи десятков концлагерей, тюрем и других мест принудительного содержания и военнопленных.

Всего в лагерях смерти и тюрьмах, существовавших на оккупированных территориях, содержалось 18 миллионов узников.

Более 11 миллионов из них были убиты.