Как Крым отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Победоносная операция по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков началась 8 апреля 1944 года. Первым 8 апреля освободили Армянск, 11-го - Керчь, Джанкой, Красноперекопск, 13-го - Симферополь, Феодосию, Евпаторию, 14-го - Судак, 16-го - Ялту, 18-го - Балаклаву, а 9 мая - Севастополь.

В память об этих событиях каждый год на полуострове проходят памятные мероприятия. Приезжает «Поезд Победы», проходят тематические уроки в школах, выставки и концерты.

КЕРЧЬ

11 апреля

9.00 - возложение цветов к местам боевой славы и Братским могилам в поселках Опасное, Маяк, Капканы, Героевское, Аджимушкай. Парк Приморский.

10.00-12.00 - патриотическая акция «Поезд Победы». Выступление творческих коллективов, Солдатский привал. Привокзальная площадь.

19.20 - возложение цветов в сквере Славы.

19.30 - патриотическая акция «Огонь памяти». Концерт с участием духового оркестра войск национальной гвардии. Пл. Ленина.

21.00 - фейерверк.

СИМФЕРОПОЛЬ

12 апреля

9.00 - митинг и возложение цветов у памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма». Ул. Киевская.

12.00 - песенный флешмоб «Будем жить». Участники исполнят песни «Смуглянка» и «Катюша». Присоединиться к акции могут все желающие. Аэропорт «Симферополь».

13 апреля

9.00 - патриотическая акция «Поезд Победы». Перрон железнодорожного вокзала. Пл. Привокзальная, 1.

10.30 - возложение цветов и венков у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Парк им. Гагарина.

11.30 - возложение цветов к мемориалу «Танк Т-34». Сквер Победы.

12.30 - возложение цветов и венков на Воинском кладбище. Ул. Старозенитная.

ФЕОДОСИЯ

12 апреля

11.00 - патриотическая акция «Поезд Победы». Привокзальная площадь.

11.00 - концертная программа и встреча ветеранов с молодежью «Вспомним, как освобождали наш город». Село Насыпное, Центр адаптации «Забота».

11.00 - митинг-панихида и возложение цветов к памятнику воинам-освободителям. Село Береговое.

14.00 - легкоатлетическая эстафета среди школьных команд. Набережная Десантников.

13 апреля

10.00 - митинг у стрелы освободителям. Возложение цветов и концертная программа с участием военного оркестра. Комсомольский парк.

12.30 - гашение марки «Города воинской славы». Лапидарный дворик Феодосийского музея древностей, пр. Айвазовского, 11.

13.00 - 16.00 - День открытых дверей в музеях города.

13.00 - историческая игра-квест «Освобождение Крыма». Сквер «В честь 40-летия освобождения Феодосии».

13.00 - выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных поисковиками в ходе вахты памяти на территории Крыма. Привокзальная площадь.

14.00 - концертная программа с участием творческих коллективов и солистов города. Привокзальная площадь.

ЕВПАТОРИЯ

13 апреля

10.00 - квест по уникальному сценарию, связанному с историей освобождения Евпатории. Победители примут участие в открытии монумента «Добровольцы Крыма - освободителям», высадки аллеи и финального мероприятия серии исторических игр. Сквер им. Ленина.

16.00 - патриотическая акция «Поезд Победы». Железнодорожный вокзал.

БАЛАКЛАВА

18 апреля

8.00 - шествие горожан вместе с ветеранами Великой Отечественной войны по центральной улице Балаклавы к Обелиску защитникам и освободителям, чтобы почтить память погибших.

Также пройдет митинг-памяти, выступления творческих коллективов, будет работать полевая кухня, пройдут выставки.

13.45 - митинг на ж/д вокзале Севастополя.

14.00 - прибытие в Севастополь «Поезда Победы». Жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией передвижного музея.