В Севастополе бесплатно ездить в транспорте можно только при предъявлении соцкарты

В Севастополе с 11 апреля бесплатным проездом в общественном транспорте смогут воспользоваться льготники и пенсионеры по предъявлению социальной ЕГКС или заменяющей ее временного социального проездного.

Заявление на получение таких карт оформили почти 82 тысячи человек. В банках остаются более 10 тысяч ЕГКС, которые ждут своих получателей.

- Мы обращаемся к севастопольцам, чьи карты уже выпущены, подойти в отделения банка и забрать их. Что касается оформления ЕГКС и выдачи временных социальных проездных, районные управления труда и соцзащиты, а также отделения МФЦ продолжают прием заявлений, - говорит заместитель начальника управления социального обеспечения Департамента труда и соцзащиты населения Евгения Пытько.

Пока пластиковая карта не выпущена, льготникам в момент ее оформления выдаются временные социальные проездные, срок действия которых 60 дней. После того, как пластиковая карта будет выпущена, льготник получит смс-уведомление и сможет забрать карту в любом удобном для него отделении банка.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

За оформлением персоницицированной ЕГКС можно обращаться в:

- районное управление труда и соцзащиты населения

- профильный Департамент (ул.Руднева,40)

- Севастопольский комплексный центр социального обслуживания (ул.Хрусталева,27)

- отделения многофункционального центра.