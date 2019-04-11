Севастопольцы поддержали концепцию благоустройства парка «Учкуевка»

В Севастополе прошли общественные слушания по благоустройству территории, прилегающей к парку «Учкуевка».

- В мае мы начнем работы по благоустройству парка. Подготовлены очень интересные решения, которые предполагают большое количество озеленения и прогулочных зон, открытость, отсутствие капитальных строений, - сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсяннков.

Территория парка будет разделена на несколько зон: парковую, центральную и предпляжную зоны.

Проект предполагает создание современных и удобных пешеходных дорожек, велодорожек, скейтпарка и памп-трека, спортивных, детских и смотровых площадок, событийной площадки со сценой и амфитеатром, а также арт-объектов.

- Около парка у автозаправочной станции будет предусмотрена парковка, на месте которой в дальнейшем появится Культурно-досуговый центр для жителей Северной стороны Севастополя, чтобы парк жил не только летом в туристический сезон, а круглый год. Там будут открыты детские кружки и секции, а также концертный зал – то, чего так не хватает в этом районе города, – отметил Дмитрий Овсянников.