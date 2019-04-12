Бюджетная комиссия Заксобрания одобрила предложения губернатора по внесению поправок в бюджет Севастополя

Бюджетная комиссия Законодательного собрания 12 апреля одобрила все предложения губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, касающиеся выплат ветеранам, студентам, учителям и медикам Севастополя, а также выделения средств на окончание реконструкции парка Победы.

Законопроект «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят Заксобранием 2 апреля без поправок губернатора города, предусматривающих дополнительные выплаты ветеранам, учителям, медикам и студентам.

Также заседание бюджетной комиссии Заксобрания Севастополя состоялось 10 апреля. На нем депутаты вновь не одобрили поправки Дмитрия Овсянникова. Заседание длилось более двух часов и вновь завершилось ничем. Депутаты настояли на том, чтобы провести еще одну комиссию и вновь запросили разъяснения к поправкам - в письменном виде.

Для того, чтобы депутаты получили пояснения по поправкам, вице-губернатор Илья Пономарёв представил пояснения.

12 апреля бюджетная комиссия одобрила предложения губернатора.

Закон рекомендован к принятию на сессии 16 апреля.