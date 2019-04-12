Аэрокосмическому центру Антона Шкаплерова выделят новое помещение

В апреле 2020 года Аэрокосмический центр Антона Шкаплерова начнет работу в новом помещении площадью 500 м кв. на улице Дмитрия Ульянова, 2. Об этом сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который посетил центр сегодня, 12 апреля, вместе с с учениками школы N54 им. Ю.А. Гагарина.

- Не так давно было предоставлено дополнительное здание - оно станет стартовой площадкой для нового этапа развития. Теперь наша очередь сделать очередное предложение - подумать, каким образом можно развивать на базе Аэрокосмического центра дополнительное образование в самом широком смысле, - рассказал Овсянников.

В новом помещении центра разместится также новый проект «Земля в иллюминаторе», который объединяет достижения космонавтики и современные естественнонаучные знания. Он включает программы для школьников младших, средних и старших классов, а также увлекательные научные игры, опыты, исследования, основанные на современной научной информации о стихиях планеты Земля и космоса.

- Там будет открыта не только академия неба и космоса, но и 5 лабораторий: земли, воды, воздуха, огня и человека. Этот проект уже успешно работал в Севастополе четыре года, но был вынужден закрыться из-за повышения процентных ставок арендной платы. В лаборатории «воды», дети смогут изучать такие программы как «вода во мне», «вода на земле», «вода в космосе» – все это на естественнонаучной информации и с опытами, а также фото и видео материалами, которые Антон Шкаплеров снял за свои три полета в космос, - пояснила руководитель Аэрокосмического центра Антона Шкаплерова Людмила Николаева.

Сейчас центр посещают 1200 детей в месяц.

В 2017 году Центр стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Аэрокосмическая смена». Участники программы могут попробовать себя в профессиях пилота, бортпроводника, диспетчера, конструктора, космонавта, можно также ознакомиться с космическими профессиями будущего и перспективами развития отечественной космической отрасли.

В 2018 году 1800 детей, проживающих в Каче, Терновке, Верхнесадовом смогли посетить центр бесплатно благодаря грантовой поддержке.