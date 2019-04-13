Крым написал «Тотальный диктант»

В Республике Крым и городе федерального значения Севастополе для проведения международной образовательной акция «Тотальный диктант» приготовили 21 площадку. Поэтому все желающие, могли прийти и узнать о том, какую они оценку заслуживают за знание великого русского языка.

13 апреля протестировать свои знания русскому можно было в таких традиционных местах, как библиотеки и различные образовательные учреждения, так и не в совсем привычных, например, в троллейбусе на Ангарском перевале.

Вдобавок, первые писали диктант жители города-курорта Евпатория, где для "тотальщиков"приготовили две площадки, одна из которых находилась в салоне трамвая.

Совершенно новую площадку для любителей русского языка организовали и в симферопольском аэропорту, который скоро отметит первую годовщину со дня своего открытия.

Аэропорт впервые принял участие в акции. Фото:пресс-служба аэропорта Симферополь.

- Международная образовательная акция «Тотальный диктант» впервые прошла в новом терминале аэропорта Симферополь, - сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь. Для участников акции отвели часть зала ожидания на втором этаже.

Целый час уникальный текст «Тотального диктанта» зачитывал участникам человек, владеющий безупречной дикцией, можно сказать профессиональный диктатор - крымский радиоведущий и журналист Андрей Матюхин.

- Очень приятно, что организаторы этой образовательной акции откликнулись на наше предложение провести «Тотальный диктант» в аэропорту. Для нас участие в ней стало еще одной демонстрацией возможностей нового терминала, - отмечает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. Хоть в аэропорту довольно плотный пассажиропоток, но организаторы смогли создать отличные условия для написания диктанта.

- Надеемся, что «Тотальный диктант» в нашем новом терминале станет ежегодным событием, - подчеркнул Игорь Лаптев.

СПРАВКА «КП»

«Тотальный диктант» - общественный проект, главная цель, которого повышение грамотности и интереса к изучению русского языка.

Каждый год, начиная с 2014-го, известный писатель специально для акции создает уникальный текст.

Протестировать себя в грамматике, пунктуации и орфографии может любой желающий, независимо от возраста, пола, цвета кожи, уровня образования, веры, профессии, рода занятий и политических взглядов.

В этом году автором текста для диктанта стал российский писатель Павел Басинский, а столицей диктанта-2019 выбрали Таллин. Именно в этом городе свое произведение для участников акции и продиктовал автор.

В 2018 году писали под диктовку жители 76 стран, всего 227 тысяч человек в 1021 населенном пункте.

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