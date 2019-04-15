В Севастополе объединят поликлиники для создания единой сети оказания медпомощи детям

В Севастополе формируется единая сеть оказания медицинской помощи детям. На базе городской больницы №5 создадут учреждение, в состав которого войдут «Детская поликлиника № 2», «Детский центр медицинской реабилитации и детские поликлиники городских больниц №№ 2 и 3.

Кроме того, создается единая сеть оказания медпомощи взрослым. К городской больнице № 1 присоединятся поликлиники городских больниц № 2 и 3, стационар городской больницы № 3. Стационар городской больницы № 2 будет передан онкологическому диспансеру.

По словам директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, все поликлиники останутся на своих местах, и люди смогут получать медобслуживание по прежним адресам.

- Стационар второй городской больницы передаётся онкологическому диспансеру, укрепляет его. Снижение смертности от новообразований – одна из наших главных задач. Это приоритет, установленный национальным проектом «Здравоохранение», - уточнил Сергей Шеховцов.

Напомним, в сентябре 2018 года было озвучено решение о консолидации городских поликлиник. В конце года была принята «дорожная карта» развития государственного здравоохранения Севастополя.