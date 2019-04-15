2019-04-15T14:28:06+03:00
Общество

В Севастополе продолжают реализовывать программу «Мой дом»: отремонтировано 115 подъездов

Приводить многоквартирные дома в порядок продолжат и в следующем году
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе по программе «Мой дом» отремонтировали 115 подъездов.

- В этом году мы инициировали ремонты подъездов - раньше, это не было предусмотрено в рамках работы управляющих компаний. В планах на этот год - более 1000 подъездов, порядка 115 из них уже готовы, еще свыше 100 в работе, - рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он посетил дом № 114 на Генерала Острякова, где завершаются штукатурно-малярные работы и покраска, готовность подъездов – 90%.

По словам губернатора, приведение многоквартирных домов Севастополя в порядок будет продолжено и в следующем году.

При этом проект «Мой дом» финансируется не только из бюджета города. Средства выделяли в том числе и жители домов, кроме льготников.

- Есть постановление, регламентирующее, какие именно затраты мы можем помочь компенсировать жителям города. Какие именно работы будут выполняться и в каком объеме – решают сами люди на общем собрании дома. Основная финансовая нагрузка лежит на бюджете города. Практика показала, что внебюджетные затраты составляют порядка 20-25%, - добавил губернатор города.

Также 15 апреля на заседании правительства Севастополя в программу «Мой дом» включили 31 многоквартирный дом на 138 подъездов. На их ремонт дополнительно выделят 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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