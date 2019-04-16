400 ветеранов Севастополя получили компенсации за ремонт жилья

В Севастополе 400 ветеранов Великой Отечественной войны получили компенсацию на ремонт жилья. Все они обеспечены квартирами.

- Сохранены льготы для жителей осажденного Севастополя, пожизненные стипендии выплачиваются 22 участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения города. В 2018 году единовременная денежная помощь предоставлена 14 жителям города, которым исполнилось 100 и более лет, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Кроме того, для поддержки пожилых людей в Севастополе запущены такие программы, как приемная семья для граждан пожилого возраста социальное такси и служба сиделок, курсы компьютерной грамотности.

Также создан Дом ветеранов, где каждый представитель старшего поколения может получить необходимые консультации.

По словам председателя Совета ветеранов Севастополя, контр-адмирала в отставке Сергея Рыбака наиболее актуальными для горожан старшего поколения являются вопросы социальной защиты и поддержки - это состояние системы здравоохранения региона, финансовая защищенность ветеранов.

Ветеран Сергей Рыбак отметил, что ветеранское сообщество Севастополя ждет разрешения ситуации с выплатами ветеранам в преддверии Дня Победы и 75-летия освобождения Севастополя, поддержать которые ранее отказались ряд депутатов Законодательного Собрания.

Выплаты должны получить больше 10 тысяч ветеранов войны и приравненные к ним горожане.