2019-04-12T19:21:27+03:00
Общество

В Севастополе откроют балетную школу мирового уровня

Город-герой станет кузницей хореографических кадров для России и зарубежья
Галина КОВАЛЕНКО
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Знаменитый артист считает, что в Севастополе много талантливых детей-танцоров. Фото: пресс-служба правительства СевастополяЗнаменитый артист считает, что в Севастополе много талантливых детей-танцоров. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе на мысе Хрустальный, в рамках общественно-культурного пространства, планируется создать балетную школу для юных талантов из разных регионов России и зарубежных стран.

- Здесь будут учиться не только талантливые дети из Севастополя и со всей страны, но и иностранные студенты. Я сам планирую стать спонсором, чтобы выделять стипендии для обучения талантливых детей, - рассказал худрук будущего балетного училища премьер Баварского театра Сергей Полунин.

В балетной школе будут преподавать педагогов мирового уровня.

- Я буду максимально прикладывать усилия, чтобы помогать детям, находить талантливых детей, помогать им не только во время обучения, но и в будущем трудоустройстве, - считает Сергей Полунин. - Я хочу воспитать не просто артиста, не просто танцовщика: дети будут обучаться и актерскому мастерству, и пению, и другим, связанным с балетом искусствам. Ведь задача артиста – раскрыть человеческий потенциал, показать, что мы многогранны.

Знаменитый артист отметил, что Севастополь богат талантливыми детьми-танцорами, из которых могут вырасти премьеры мировых театров.

По вопросам взаимодействия севастопольских учреждений культуры и организаций создаваемого культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальный прошли общественные обсуждения.

СПРАВКА

Проект создания общественного пространства на мысе Хрустальный поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Планируется, что комплекс свяжет будущий Культурно-просветительский центр у музея-заповедника «Херсонес Таврический» и достопримечательности исторической части центра Севастополя.

Здесь будут размещены: музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия.

Найдется место и для Художественный музей, в котором можно будет экспонировать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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