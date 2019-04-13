Пасхальные службы 2019 в храмах Cимферополя и Севастополя: где будут проходить, в какое время начнутся

Архиерейские пасхальные службы в 2019 году в храмах Симферополя и Севастополя начнутся с Вербного воскресенья и будут проходить всю Страстную неделю до самой Пасхи и встречи Благодатного огня, который доставят в Крым из Иерусалима.

СИМФЕРОПОЛЬ

Вербное воскресенье, 21 апреля

9:00 - Литургия, Собор святого благоверного князя Александра Невского

Страстной четверг, 25 апреля

7:30 - литургия. Петро-Павловский кафедральный собор

10:00 Чин омовения ног Петро-Павловский кафедральный собор

16:00 Служба с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Собор святого благоверного князя Александра Невского

Страстная пятница, 26 апреля

13:00 - вынос Плащаницы. Александро-Невский собор.

16:00 - погребение Плащаницы. Александро-Невский собор

Страстная суббота, 27 апреля

8:00 - литургия. Свято-троицкий собор

23:00 - начало пасхального Всенощного бдения. Александро-Невский собор

СЕВАСТОПОЛЬ

Пасха, 28 апреля

15:00 - встреча благодатного огня. Херсонес

16:00 - вечерняя служба. Херсонес

29 апреля

7.30 - Божественная литургия. Покровский собор.